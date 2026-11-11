Bebé hallado en jaula enterrada Carolina del Sur padre detenido

Autoridades rescatan a un infante de 11 meses de una jaula para perros bajo tierra en Carolina del Sur. El padre fue arrestado por robo y enfrenta investigación por desaparición.

Un bebé de once meses fue localizado con vida dentro de una jaula para perros enterrada bajo aproximadamente treinta centímetros de tierra cerca de la vivienda de su abuelo en Carolina del Sur, Estados Unidos. Las autoridades confirmaron el martes que el hallazgo se produjo tras detectar suelo removido durante una búsqueda intensiva que duró un día completo.

Detalles del Rescate y Supervivencia

Los agentes policiales comenzaron la excavación al notar alteraciones en el terreno cercano a la propiedad familiar. Al remover la capa superior de tierra, descubrieron la jaula metálica donde el niño permanecía envuelto en una toalla. La tela actuó como barrera que permitió la formación de una bolsa de aire, facilitando la respiración del infante mientras estaba sepultado. Las temperaturas frescas del ambiente también contribuyeron a su supervivencia durante el periodo oculto.

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Al momento de ser extraído, el bebé gritaba fuerte y lloraba, lo que indicó que estaba consciente. El jefe policial destacó que este comportamiento era una señal positiva para su estado físico inmediato. Tras el rescate, los equipos médicos trasladaron al menor a un hospital local para recibir atención especializada y evaluación completa de su salud.

Posiciones de las Autoridades y Antecedentes

La denuncia por desaparición se registró el lunes cuando la familia notificó que el niño ya no se encontraba en la casa donde residía bajo el cuidado de su padre. Durante la inspección inicial de la residencia del abuelo, los oficiales encontraron las puertas abiertas y pertenencias del pequeño dispersas, pero sin rastro del niño ni del adulto responsable. La ausencia de evidencia inmediata desplazó la búsqueda hacia el exterior de la edificación.

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El padre del bebé, identificado como un hombre de veinticinco años, fue detenido el lunes por la noche bajo cargos de robo. Permanece en custodia sin derecho a fianza mientras las autoridades colaboran con los fiscales para determinar si se presentarán nuevas acusaciones relacionadas directamente con la desaparición y el hallazgo del infante. No se han revelado detalles específicos sobre su historial criminal previo más allá de los cargos actuales.

Impacto Familiar y Próximos Pasos Legales

Se ha establecido que el niño solía estar bajo el cuidado habitual de su abuela paterna. El lunes, la mujer debió ausentarse para realizar una diligencia administrativa y dejó al menor con el padre. Este cambio temporal en la rutina de cuidado fue el detonante inicial que permitió que ocurriera el incidente, aunque los motivos exactos detrás de la acción del padre siguen siendo materia de investigación oficial.

Antecedentes judiciales revelan que el padre había sido condenado a libertad condicional en octubre tras declararse culpable de violencia doméstica y alteración agravada del orden público. Estas condenas estaban vinculadas a un arresto ocurrido en julio, donde los fiscales retiraron un cargo relacionado con armas como parte de un acuerdo judicial. El caso continúa abierto mientras se determina la extensión de la responsabilidad penal del padre ante la gravedad de los hechos.