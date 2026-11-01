Bebé de un año en grave estado en Santa Fe tras ser atropellado por su padre

Un bebé de un año permanece internado con pronóstico reservado en Santa Fe tras sufrir politraumatismos al ser atropellado por su padre en la cochera del hogar.

Un lactante de apenas un año de edad se encuentra internado en estado grave en la ciudad de Santa Fe. El menor sufrió un accidente grave después de ser atropellado accidentalmente por su propio padre. El incidente ocurrió el viernes pasado, alrededor de las tres de la tarde, en el domicilio familiar ubicado en la calle La Salle al número cuatro mil trescientos setenta y cuatro. Este lugar se sitúa en el barrio René Favaloro, en la zona norte de la capital provincial.

Mecánica del accidente automovilístico

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales y médicas, el conductor circulaba por la vía pública a bordo de un vehículo Volkswagen Gol Trend de color blanco. El auto se desplazaba en sentido de oeste a este cuando llegó a su destino y comenzó a realizar la maniobra para ingresar a la cochera de su casa. En ese preciso instante, la parte trasera derecha del automóvil embistió contra el cuerpo del pequeño niño, causando lesiones inmediatas.

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Traslados urgentes y diagnóstico médico

Al advertir el golpe y la gravedad de la situación, el padre tomó medidas inmediatas. Subió al bebé al vehículo y lo llevó directamente al Hospital Iturraspe. Allí el menor recibió las primeras atenciones médicas de emergencia. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, el equipo médico determinó que era necesario un traslado a un centro de mayor complejidad. Posteriormente, el pequeño fue transportado por personal del servicio de emergencias uno cero siete.

El destino final fue el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. En esta institución el paciente quedó internado en la unidad de terapia intensiva para recibir cuidados especializados. Desde el centro de salud informaron que el pequeño ingresó con un cuadro severo de politraumatismos. Estas lesiones afectaron múltiples regiones vitales de su cuerpo, generando un escenario clínico de alta complejidad que requiere monitoreo constante.

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Lesiones graves y evolución del paciente

Entre las lesiones constatadas por los profesionales de la salud se encuentra una fractura de cráneo, una condición que siempre implica un riesgo significativo. Además, se registraron escoriaciones en distintas zonas del cuerpo del niño. A pesar de la gravedad del cuadro, el equipo médico confirmó que el pequeño no necesita asistencia mecánica respiratoria. Actualmente, permanece bajo un estricto seguimiento médico dentro de la terapia intensiva, donde el pronóstico se mantiene reservado.

Investigación policial y conclusiones preliminares

Tras el accidente, intervinieron efectivos de la Comisaría veintisiete y especialistas de Accidentología Vial. Estos profesionales realizaron distintas pericias en el lugar de los hechos para reconstruir la mecánica exacta del episodio. La causa fue caratulada oficialmente como accidente doméstico con lesiones graves culposas. Esta figura legal refleja que el hecho ocurrió en el hogar y fue resultado de una negligencia no intencional.

Mientras continúan las actuaciones para determinar todas las circunstancias del episodio, la familia espera por la recuperación del menor. El bebé sigue internado en el Hospital Alassia con pronóstico reservado. La comunidad local y las autoridades sanitarias mantienen una actitud de atención prioritaria ante este caso trágico que destaca la necesidad extrema de precaución al manejar vehículos en espacios reducidos junto a niños pequeños.