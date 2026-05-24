La actriz Beatriz Olave recordó a Rodrigo Bueno en su cumpleaños con un video emotivo en el que se veía cantando el 'Feliz Cumpleaños' frente a una torta celeste y blanca.

La actriz Beatriz Olave recordó a Rodrigo Bueno en su cumpleaños : 'El mejor regalo que hoy Belgrano salga campeón'. La publicación fue acompañada de un video en el que se veía a Betty Olave cantar el 'Feliz Cumpleaños ' frente a una torta celeste y blanca.

La actriz recordó a Rodrigo Bueno con un video emotivo en el que se veía cantando el 'Feliz Cumpleaños' frente a una torta celeste y blanca. La publicación no pasó inadvertida entre los usuarios que le enviaron cientos de mensajes de cariño a toda la familia. River y Belgrano de Córdoba se enfrentarán desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este 24 de mayo, Rodrigo Bueno habría cumplido 53 años.

A más de dos décadas de su partida, el recuerdo del ídolo cordobés sigue intacto en la memoria popular argentina. Con su carisma arrollador, su energía sobre el escenario y una voz inconfundible, 'El Potro' logró llevar el cuarteto a cada rincón del país y convertirse en un fenómeno cultural que trascendió generaciones. Dueño de hits eternos como 'Soy cordobés', 'Lo mejor del amor' y 'Ocho cuarenta', Rodrigo marcó una época dorada para la música popular.

Aunque su vida terminó trágicamente en el año 2000, el legado de Rodrigo permanece intacto. Cada aniversario de su nacimiento vuelve a despertar homenajes, recuerdos y canciones que siguen sonando con la misma fuerza que entonces





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