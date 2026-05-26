BCRA suma u$s112 millones y u$s1.000 millones del FMI, a pasos de cumplir meta de compras

La Reserva Central Argentina (BCRA) adquirió u$s112 millones este martes y sumó los u$s1.000 millones del nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras aprobar la segunda revisión del programa establecido con el Gobierno. Comenzó la compra de divisas el 5 de enero pasado y ha sumado de manera continua, quedando a pasos de cumplir la meta comprometida con el FMI de comprar u$s10.000 millones de reservas en todo 2026.

La Reserva Central Argentina ( BCRA ) adquirió u$s112 millones este martes y sumó los u$s1.000 millones del nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), tras aprobar la segunda revisión del programa establecido con el Gobierno.

Comenzó la compra de divisas el 5 de enero pasado y ha sumado de manera continua, quedando a pasos de cumplir la meta comprometida con el FMI de comprar u$s10.000 millones de reservas en todo 2026. La diferencia es que el BCRA tiene la libertad para usar parte de lo que compra para lo que quiera y cumplir el objetivo. Hay una meta cuantitativa específica que es u$s10.000 millones de compra y u$s8.000 millones de acumulación en todo el año.

La BCRA tiene la libertad para usar parte de lo que compra para lo que quiera y cumplir el objetivo. A ello se le suman las exportaciones de otros sectores clave, como petróleo de Vaca Muerta, con precios altos, en torno a los u$s100 por barril, por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. También las ventas al exterior de minería, otro rubro en crecimiento.

Nosotros dijimos que iniciábamos un programa de recompras y que creíamos que era consistente porque anticipamos un proceso de remonetización. Durante toda la rueda, la época en que empresas e importadores necesitan divisas para cancelar sus compromisos, debido a que la demanda era alta por fin de mes y el precio había subido. Creo que tuvo que ver, por un lado, al incremento de las liquidaciones de exportadores y, al mismo tiempo, a la mayor demanda estacional de dólares.

Sin embargo, el último informe del organismo expuso marcadas diferencias con el equipo económico local. El Fondo reclamó mayor flexibilidad cambiaria y exigió que la tasa de interés reemplace al control de agregados monetarios como herramienta clave. Según el organismo, el esquema actual pierde fuerza ante la desaceleración de la inflación. El Gobierno defendió su estrategia en el mismo documento y rechazó las sugerencias por no adaptarse al contexto del país.

El precio del dólar minorista subió este martes 5 pesos (0,4%), para ubicarse en los $1.430 para la venta al público en Banco Nación. A lo largo del mes acumula un incremento de 1,8%. A lo largo del año acumula una baja de 3,4%. Se espera que el tipo de cambio mayorista alcance, alrededor de 15% más que la cotización presente del billete mayorista, que es de $1.411.

Establecida por el Banco Central, en el que no interviene en el mercado cambiario y que ajusta mensualmente por la inflación de dos meses atrás (t-2), se encuentra en la actualidad e





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