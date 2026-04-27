BCRA reduce tasas de interés en plazos fijos: ¿Cómo proteger tus ahorros ante la inflación?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajó las tasas de interés de los plazos fijos, lo que llevó a que muchos bancos paguen menos del 20% anual. Los ahorristas buscan alternativas para proteger sus ahorros frente a la inflación, con opciones como plazos fijos tradicionales, cuentas remuneradas y plazos fijos UVA.

En un escenario económico donde el dólar mantiene un valor similar al de hace casi un año, el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) decidió reducir las tasas de interés de los plazos fijos , lo que llevó a que muchos bancos paguen menos del 20% anual por depósitos mensuales.

Ante esta situación, los ahorristas buscan proteger sus ahorros y evitar que pierdan valor frente a la inflación. Este viernes 24 de abril, las entidades financieras ya han anunciado sus rendimientos para los plazos fijos en pesos, en un contexto de tasas en revisión y una competencia cada vez más intensa entre bancos públicos, privados y digitales.

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que cada banco brinda para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual), permitiendo a los usuarios evaluar cuál es la mejor opción disponible. De esta forma, los clientes pueden calcular cuánto ganarían si depositan 1 millón de pesos en un plazo fijo en cada entidad.

Además, se detallan la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos argentinos a sus clientes. La TNA representa el monto que se obtiene al depositar pesos en un banco y dejarlos inmovilizados por un plazo, calculado anualmente.

Sin embargo, si se reinvierten las ganancias mensualmente (opción que ofrecen casi todos los bancos), se logra un beneficio mayor conocido como TEA. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso sencillo y accesible para quienes buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son simples: elegir el banco, seleccionar el tipo de plazo fijo y realizar el depósito.

En Argentina, los ahorristas tienen diversas opciones de inversión, pero las más comunes son los plazos fijos tradicionales a 30 días. Otra alternativa que ha ganado popularidad es la ganancia diaria que ofrecen algunas billeteras virtuales o entidades financieras, conocida como cuenta remunerada, que brinda liquidez inmediata.

No obstante, existe una opción que se ajusta según la variación mensual de precios: el plazo fijo UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). Esta modalidad se ha vuelto popular en períodos de alta inflación o con tasas de interés bajas, así como en momentos de inestabilidad en los mercados. Este instrumento ajusta su rentabilidad en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para invertir en un plazo fijo UVA, se requiere un período mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Para calcular el rendimiento de un plazo fijo UVA, es necesario analizar la inflación mes a mes y compararla con las tasas vigentes.

Cabe destacar que, aunque la inflación total del último semestre fue del 18,25%, similar a la TNA promedio de los plazos fijos, es fundamental diferenciar entre la TNA y la TEA, y considerar que los fondos quedan inmovilizados durante el plazo estipulado





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