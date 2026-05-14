BCRA prevé rápida disminución de la inflación en los próximos meses

El Banco Central (BCRA) prevé una rápida disminución de la inflación en los próximos meses en base al Informe de Política Monetaria (IPOM) que se conoció en la previa a que el Indec difunda el índice de precios al consumidor (IPC) de abril. El documento trimestral que la autoridad monetaria repasa los últimos datos de la economía y presenta sus perspectivas de corto plazo, muestra que la suba de precios en el primer trimestre estuvo relacionada a 'la estacionalidad y la actualización de las tarifas de servicios públicos' seguido del 'shock de oferta inesperado en el precio de los combustibles' generado por el alza del petróleo derivada de la guerra en Medio Oriente.

El Banco Central (BCRA) prevé una 'rápida disminución de la inflación en los próximos meses' en base al Informe de Política Monetaria (IPOM) que se conoció en la previa a que el Indec difunda el índice de precios al consumidor (IPC) de abril.

El documento trimestral que la autoridad monetaria repasa los últimos datos de la economía y presenta sus perspectivas de corto plazo, muestra que la suba de precios en el primer trimestre estuvo relacionada a 'la estacionalidad y la actualización de las tarifas de servicios públicos' seguido del 'shock de oferta inesperado en el precio de los combustibles' generado por el alza del petróleo derivada de la guerra en Medio Oriente. Para el BCRA, 'la ausencia de presiones inflacionarias inerciales en los mercados de trabajo y cambiario, junto con la reversión de factores estacionales, anticipa una desaceleración de la inflación', que, según estimó, habría comenzado en abril.

La expectativa estpa puesta en que el Indec revele un IPC que se desacelere frente al pico de marzo. La inflación hace diez meses que no baja. Los analistas privados estiman que la cifra del cuarto mes se ubicaría en torno a 2,5% y 2,8%. Si el indicador perfora el 3%, el Gobierno habrá logrado cortar una racha que se extendió desde mayo de 2025.

Se espera que la política monetaria, la evolución del tipo de cambio y las expectativas de reducción de inflación inciden favorablemente en un descenso de la inflación subyacente. Sin embargo, el BCRA advirtió que ese escenario podría verse afectado por 'la incertidumbre global, que puede traducirse en una mayor presión inflacionaria internacional, particularmente en el precio de los combustibles'.

Sobre el dólar, el BCRA destacó que lleva comprados este año más de US$7800 millones, lo que representa 'tres cuartos de lo contemplado como piso para todo 2026' y al doble del ritmo diario establecido en el programa (que era del 5% del total operado). Remarcó que esos movimientos se producen 'sin generar presión sobre el tipo de cambio'.

Con respecto a la actividad económica, el informe indicó que el primer trimestre del 2026 reflejó una desaceleración del PBI debido a la normalización de la producción agropecuaria. Aunque los datos de febrero expusieron caídas, el BCRA consideró que 'serían transitorias', y remarcó que la producción industrial y la construcción anotaron una recuperación en marzo.

Por eso, la autoridad monetaria puntualizó que espera que este año se consolide el superávit comercial, con un fuerte aporte del agro y crecientes exportaciones de la energía y minería. En su informe, el Banco Central señaló que en abril habría disminuido el impacto de las carnes y la educación sobre la inflación. Mientras el arrastre de los incrementos aplicados durante marzo en los combustibles, continuarían presionando el indicador al alza junto a la 'estacionalidad desfavorable de prendas de vestir'.

Para el IPC de mayo, la autoridad monetaria prevé 'una nueva desaceleración de las carnes, que coincidiría con una estacionalidad favorable en prendas de vestir'. Si ese escenario se confirma, el BCRA entiende que 'están dadas las condiciones para priorizar el abastecimiento de la demanda de dinero a través de la compra de divisas, facilitando el objetivo de acumulación de reservas internacionales'.

En esa línea, considera como una señal positiva la reciente baja registrada en el nivel de las tasas de interés y la disminución en la venta neta de dólares del sector privado





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