BCRA no interviene en el mercado de cambios: el dólar supera los $1551

El Banco Central argentino se abstuvo de intervenir en la jornada, permitiendo que el tipo de cambio mayorista cierre en $1551 por dólar ante la alta demanda y la necesidad del Tesoro de reservas para pagos al FMI.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó esta tarde que no intervino en el mercado de cambios durante la jornada registrada, marcando la quinta ausencia en las últimas siete ruedas operativas. Esta estrategia busca evitar agregar presión alcista adicional a un dólar que se mantiene fuertemente demandado por los agentes económicos, quienes anticipan escenarios de incertidumbre política y económica tanto local como internacional. La entidad, que conduce Santiago Bausili, opta por mantener una postura pasiva para no saturar el mercado mientras el billete estadounidense busca nuevos niveles de cotización.

Cierre del dólar mayorista alcanza $1551

El valor del dólar en el mercado mayorista terminó la jornada en $1551 por unidad para la venta, lo que representa un incremento de $5,50 respecto al cierre del día anterior y de $11,50 en la sesión previa. Este movimiento colocó al tipo de cambio en un nuevo máximo nominal histórico, a pesar de los continuos esfuerzos oficiales por contener la volatilidad y estabilizar la cotización. Tras una apertura con operaciones más calmadas, el billete retornó a su senda alcista en las horas centrales, reflejando la fuerte presión sobre la divisa extranjera.

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En la plaza de contado, la actividad se aceleró pasado el mediodía, momento en el cual la demanda volvió a fortalecerse significativamente. El mercado mayorista comenzó a operar por encima de los $1550, alcanzando un máximo intradiario de $1552. Durante la última hora de operaciones, la cotización se estabilizó mayormente entre $1550,50 y $1551,50, cerrando finalmente en el registro de $1551, según detalló Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios. Estos movimientos reflejan la sensibilidad del mercado ante cualquier señal de cambio en las políticas monetarias o fiscales del gobierno.

Actividad en bonos y futuros destaca

Un agente cambiario con amplia experiencia señaló que se volvió a notar un mercado de bonos indexados y futuros de dólar muy activo, con un volumen de operaciones que superó los US$1030 millones en la jornada. Este nivel de actividad suele dispararse cuando existen reacomodamientos de precios no esperados o cuando los inversores buscan protegerse contra la devaluación. Aunque en el mercado spot se registraron algunas operaciones que podrían haber indicado ventas del Tesoro Nacional, estas fueron descritas como muy puntuales y no suficientes para alterar la tendencia general del mercado.

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La falta de intervención del BCRA incomoda a los participantes del mercado, dado que la entidad necesitaría mantener una postura compradora para dotar de más dólares al Tesoro Nacional, especialmente ante los huecos financieros que han quedado evidenciados. El Tesoro necesita hacerse de divisas para afrontar sus próximos compromisos, y la ausencia del Banco Central deja un vacío en la liquidez del sistema. En términos netos, el BCRA vendió US$46 millones la semana pasada, desprendiéndose de parte de los dólares necesarios para afrontar este jueves el pago trimestral de cargos e intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de US$877 millones.

Tensiones con el programa financiero

El analista financiero Gustavo Ber explicó que el BCRA ya no tiene acceso al mercado local para financiarse en divisas por cuestión de precios, lo que agrava la tensión en un contexto donde se frenó la emisión del remanente del Bonar 2029 por casi US$800 millones. Este freno tiene como objetivo evitar tener que convalidar una tasa superior al 13%, lo que podría generar una espiral de costos financieros insostenibles para el Estado. La prescindencia del Banco Central en la compra de divisas refleja una tensión estructural entre la necesidad de acumular reservas y la capacidad fiscal limitada para sostener los pagos externos.

Por lo pronto, el BCRA muestra por primera vez un saldo nulo (0) en las compras de divisas en lo que va del mes de noviembre, tras haber acumulado US$1395 millones en octubre y US$15.963 millones en lo que va del año. Esta pausa en la compra contrasta con el inicio del año, cuando la entidad adquirió US$21 millones el lunes 5, después de haberse abstenido de intervenir el viernes 2. La duda del mercado ahora se centra en qué actitud tomará el BCRA si la presión de la demanda sigue empujando al alza al billete, especialmente en un entorno de incertidumbre global.

Impacto de Trump y reservas del banco

La incertidumbre se ve exacerbada por los temores que genera el posible impacto de una derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos, habida cuenta del rol que su administración desempeñó en el respaldo a la gestión de Javier Milei. Este factor político internacional añade una capa adicional de riesgo al país, contribuyendo al fuerte castigo al riesgo argentino que se observa en los mercados financieros. Los inversores evalúan cuidadosamente cómo cualquier cambio en la política exterior de EE. UU. podría afectar los flujos de capital y la estabilidad económica local.

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Mientras tanto, las reservas brutas o totales del Banco Central cerraron la jornada en US$50.293 millones, con una caída de US$148 millones respecto del cierre previo. Este retroceso es considerado entendible en momentos en que se detecta una mayor dolarización por parte del sector privado, lo que reduce la liquidez en pesos y aumenta la demanda de divisas extranjeras. La situación actual requiere una monitorización constante por parte de las autoridades económicas y los analistas, dado que la intervención o no intervención del BCRA tendrá repercusiones directas en la estabilidad del tipo de cambio y en la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones financieras.