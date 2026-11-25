El Banco Central argentino suspende la compra de divisas, reduciendo las reservas brutas a 16.309 millones de dólares, mientras los inversores temen por los vencimientos de deuda de 2027.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió no comprar divisas en el mercado oficial durante la última jornada financiera, marcando la quinta rueda consecutiva en noviembre sin ingresos de moneda extranjera. Esta decisión se produce en un contexto de alta volatilidad donde el dólar CCL retrocedió 1,4% al detectarse maniobras de intervención gubernamental, aunque la cotización del oro cayó u$s618 millones el martes, afectando indirectamente los valores.

Desgaste de las reservas del banco central

El Banco Central de la República Argentina registró un saldo de u$s16.309 millones en reservas brutas acumuladas durante todo el año, tras desembolsar aproximadamente u$s600 millones para reponer garantías de operaciones de repo concretadas meses atrás. Los economistas señalan que la métrica clave para los inversores son las reservas netas disponibles para uso inmediato, excluyendo activos con restricciones regulatorias o compromisos externos específicos.

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Vencimientos de deuda 2027 y presión cambiaria

La incertidumbre sobre los vencimientos de deuda programados para 2027, que suman u$s29.000 millones, alimenta la demanda de cobertura cambiaria entre los inversores locales. La caída en el precio de los títulos públicos reduce la posibilidad de financiar ese endeudamiento mediante mercado voluntario y genera nuevas necesidades de divisas para reponer garantías, limitando la capacidad del equipo económico para sumar reservas sin estimular más la demanda.

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Factores internacionales y competitividad

La depreciación del real brasileño ha reducido la competitividad relativa de la economía argentina, haciendo que el tipo de cambio real bilateral con Brasil retrocediera un 14% en el último mes. Además, las expectativas de suba de tasas por parte de la Reserva Federal podrían desviar capitales hacia activos estadounidenses más seguros, encareciendo el financiamiento para los mercados emergentes y manteniendo la inestabilidad en los precios del dólar.

Perspectivas económicas y análisis de expertos

Economistas como Esteban Castro de Inv.est y Gustavo Neffa de Research for Traders advierten que el riesgo país subió a 1.110 puntos básicos debido a la combinación de factores internos y externos. Neffa estima que el peso podría estabilizarse alrededor de $1.700 a fin de año, dependiendo directamente de la evolución de los mercados internacionales y la capacidad del país para sostener su programa económico frente a los desafíos fiscales.