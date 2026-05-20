BCRA limite consulta tasa plazo fijo a no clientes

El BCRA limita el acceso a la tasa de interes de un plazo fijo a no clientes de los que informan la oferta a los clientes. Con la tabla comparativa de tasas definidas, los ahorristas pueden elegir el mejor horario. Los no clientes pueden acceder al enlace del banco para solicitar un plazo fijo en el sitio web.

El Banco Central de la Republica Argentina ( BCRA ) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversion en pesos con una tabla comparativa de tasas utiles para los ahorristas que eligen este tipo de instrumentos como un mecanismo para mantener el poder adquisitivo de su dinero depositado.

Esta tabla esta conformada por lose incluye tambin aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes, explica el apartado especifico de plazo fijos del BCRA. De esta manera, el cliente del banco que ofrece la mejor propuesta puede utilizar el servicio para constituir su plazo fijo. En el caso de no ser cliente, podra acceder al enlace del banco elegido para solicitar un plazo fijo en su sitio web





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