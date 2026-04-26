BCRA Libera Liquidez: Impacto en Tasas, Financiamiento y Estrategias de Inversión

El Banco Central Argentina flexibilizó los encajes y requisitos de liquidez, lo que podría reducir las tasas de interés y facilitar el acceso al crédito para empresas y particulares. Se analiza el impacto en el financiamiento en pesos y dólares, así como las estrategias de inversión recomendadas en el contexto actual.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) ha implementado una liberación significativa de encajes y requisitos de liquidez, inyectando vitalidad al mercado financiero. Esta medida se espera que se traduzca en una reducción de las tasas de interés, con los plazos fijos en los principales bancos ya mostrando tasas por debajo del 20% anual, una tendencia que se extenderá a las tasas activas para empresas.

Sin embargo, el acceso al financiamiento a largo plazo sigue siendo un desafío, debido a la falta de garantías suficientes por parte de las empresas o a flujos de fondos insuficientes para grandes desembolsos. La disminución de las tasas permitirá a las empresas refinanciar sus deudas existentes, extendiendo los plazos y reduciendo las cuotas mensuales, lo que a su vez liberará capital de trabajo y, en caso de un aumento en las ventas, impulsará una recuperación económica sustancial en los próximos meses.

Un aspecto crucial a considerar es la situación del financiamiento en moneda extranjera. Los depósitos en dólares ascienden a 42.000 millones de dólares, mientras que los préstamos suman 22.000 millones de dólares. Las empresas exportadoras tienen acceso a financiamiento, pero las empresas del mercado doméstico enfrentan restricciones.

Si bien pueden acceder a préstamos en dólares, los bancos deben financiarse a través de obligaciones negociables o líneas de crédito externas, lo que eleva las tasas y los requisitos de encajes, resultando en costos prohibitivos para las empresas locales. En consecuencia, los créditos en dólares para las empresas que venden en el mercado interno son costosos, mientras que para las exportadoras son competitivos, aunque muchas se abstienen de utilizarlos por temor a una devaluación, un escenario que, según las expectativas, no se materializará.

El temor a la inestabilidad económica histórica de Argentina sigue influyendo en las decisiones empresariales. Las tasas en pesos están en descenso, lo que disminuye el atractivo de los plazos fijos. Se recomienda a las empresas y a las familias endeudadas refinanciar sus deudas, reemplazando las deudas de tarjetas de crédito por préstamos con tasas más razonables.

El Banco Central debería considerar permitir un cupo de financiamiento en dólares para las empresas locales, aprovechando los 20.000 millones de dólares inactivos en las bóvedas bancarias para impulsar la producción. Desde la perspectiva del inversor, las tasas en pesos son poco atractivas, con plazos fijos a 30 días alrededor del 17% anual, letras a un año que rinden el 28% anual y bonos en pesos que ajustan por inflación y ofrecen un rendimiento del 1% por encima de la inflación anual.

Si la tasa de devaluación se mantiene similar a la tasa de inflación, los bonos en dólares podrían ser más atractivos. Se analizan diferentes opciones de bonos, como el TZX28, el DICP y el AL35, evaluando sus rendimientos, plazos y flujos de pago. Se propone una cartera de inversión diversificada que incluya bonos en dólares y pesos, así como obligaciones negociables, para generar ingresos mensuales en dólares y en pesos, maximizando el rendimiento y minimizando el riesgo





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