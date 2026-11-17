El Banco Central de la República Argentina (BCRA) autoriza nuevos fondos para financiar departamentos desde el pozo, facilitando el acceso a la propiedad con condiciones específicas para los bancos.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA) habilitó oficialmente una nueva modalidad de financiamiento inmobiliario que permite a los bancos otorgar créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas en estado de construcción. Esta medida estratégica busca eliminar una barrera estructural del mercado local, conocida popularmente como la compra desde el pozo, donde hasta ahora la imposibilidad de constituir una hipoteca tradicional sobre una unidad sin escritura individual limitaba el acceso al crédito bancario.

La resolución introduce el boleto de compraventa como garantía válida para los fondos obtenidos en la reciente licitación centralista, ampliando así los destinos permitidos para estos préstamos. La entidad emite esta disposición con el objetivo explícito de facilitar el acceso a la propiedad para segmentos de la población que, anteriormente, debían recurrir a sus propios ahorros o a planes de pago directos con las desarrolladoras, sin poder obtener la respaldo financiero de una institución bancaria formal.

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Mecanismo de Financiamiento y Condiciones del BCRA

El esquema establecido por el BCRA permite que las entidades financieras participantes accedan a recursos específicos destinados a expandir la oferta de créditos hipotecarios, incluyendo explícitamente las operaciones de compra de viviendas que aún no cuentan con una escritura individual. Esta particularidad en la convocatoria busca ajustar la realidad del mercado, dado que una operación inmobiliaria tradicional requiere que la hipoteca se constituya sobre un inmueble identificado y registrado a nombre del comprador, condición que no se cumple mientras la obra está en marcha o el edificio no fue subdividido bajo el régimen de propiedad horizontal.

Para garantizar la seguridad de estos préstamos durante el período de construcción, hasta que pueda constituirse la hipoteca definitiva, la nueva disposición establece condiciones financieras estrictas. Los bancos accederán a los fondos bajo un plazo máximo de 90 días corridos para otorgar los créditos efectivos. Durante este periodo limitado, deberán concretar operaciones destinadas específicamente a la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas, asegurando que los recursos fluyan rápidamente hacia el sector productivo inmobiliario.

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Impacto en Tasas y Actualizaciones Monetarias

La normativa establece un límite de tasa de interés del 53% para los créditos otorgados con los recursos de esta licitación, aunque esto no obliga a todas las entidades a ofrecer exactamente ese porcentaje ni garantiza que todos los préstamos hipotecarios disponibles en el mercado tengan las mismas condiciones. La referencia a las Unidades Value (UVA) implica que el capital del préstamo se actualizará de acuerdo con la evolución de esta unidad, vinculada al índice de precios al consumidor. Por lo tanto, el monto de las cuotas en pesos podrá modificarse a medida que cambie el valor de la unidad, afectando directamente el costo financiero final para el comprador.

La convocatoria también establece límites claros para la distribución de los fondos, donde cada banco podrá recibir una asignación sujeta a restricciones relacionadas con su patrimonio y su cartera de préstamos actual. Esta medida no obliga a todos los bancos a ofrecer esta modalidad de financiación; cada institución deberá definir sus propios procedimientos, evaluar los proyectos de construcción y establecer los requisitos específicos para los compradores, dependiendo de los mecanismos de registración de las operaciones y los controles que impongan sobre los emprendimientos.

Iniciativas del Banco Ciudad y Desarrollo en Núñez

En paralelo a la decisión centralista, el Banco Ciudad lanzó una línea de crédito específica y concreta para financiar la compra de departamentos en proyectos previamente aprobados. Esta entidad bancaria avanzó con una propuesta concreta para financiar la compra de departamentos en un emprendimiento inmobiliario ubicado en el barrio porteño de Núñez, ofreciendo a los compradores una alternativa tangible dentro del nuevo marco regulatorio. La línea contempla un monto máximo de $200 millones, demostrando una aplicación práctica inmediata de las facultades habilitadas por el regulador.

La posibilidad de financiar unidades en construcción dependerá, además, de que los bancos desarrollen mecanismos robustos para evaluar tanto la capacidad de pago de los solicitantes como las condiciones legales y financieras de cada emprendimiento. La implementación efectiva de estas opciones dependerá de la capacidad de las entidades para gestionar los riesgos asociados a la obra en curso, asegurando que la garantía del boleto de compraventa sea suficiente para respaldar el préstamo hasta que se complete la construcción y se puedan otorgar las escrituras individuales correspondientes.