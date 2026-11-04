BCRA: Flexibilización hipotecaria choca con débil demanda en 2026

El BCRA reporta condiciones más favorables para créditos hipotecarios en el tercer trimestre de 2026, aunque la falta de ingresos familiares sigue limitando el crecimiento del mercado inmobiliario.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA) confirmó en su última Encuesta de Condiciones Crediticias que, a partir de la mitad del 2026, los bancos comenzaron a flexibilizar las condiciones para otorgar créditos hipotecarios. Este cambio de tendencia ocurre después de varios trimestres de restricciones severas, caracterizadas principalmente por un aumento sostenido de las tasas de interés por encima del 10%. Sin embargo, la recuperación de la oferta de crédito se topa con una demanda que sigue siendo extremadamente débil y con los bajos ingresos de las familias, los cuales constituyen el principal obstáculo estructural para que el mercado inmobiliario logre expandirse nuevamente.

Indicadores de flexibilización crediticia

La Encuesta del tercer trimestre de 2026 revela un cambio significativo respecto a lo observado durante gran parte del año anterior, cuando las entidades financieras endurecían las condiciones y exigían mayores puntajes en el scoring crediticio. En el segundo trimestre de 2025, el 56,3% de las entidades encuestadas había restringido el acceso a préstamos, uno de los niveles más altos del período. Para el tercer trimestre de 2026, el Índice de Difusión (ID) registró un valor positivo del 22%, indicando una flexibilización generalizada de los requisitos para aprobar financiamientos.

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Los bancos mostraron una mayor predisposición a financiar montos más elevados, con un índice favorable del 12,1% en los montos máximos otorgados. Asimismo, se observó una flexibilización en los márgenes que las entidades cobran sobre su costo de financiamiento, alcanzando un índice positivo del 16,9%. Esta dinámica sugiere que las instituciones financieras están más dispuestas a ofrecer capital y reducir comisiones sobre el costo base, aunque mantienen cautela en otros aspectos de la negociación.

No obstante, el comportamiento de los plazos de devolución evidenció una postura más restrictiva, con un índice negativo del 11,5%. Los bancos están cautelosos al otorgar fondos para períodos más prolongados, preferiblemente acortando los plazos de amortización para reducir la exposición al riesgo a largo plazo. Este enfoque selectivo refleja la preocupación de las entidades por la sostenibilidad del pago de las cuotas por parte de los tomadores en un entorno económico incierto.

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Factores de restricción cambiantes

Un análisis realizado por la consultora Empiria sobre los datos del BCRA destaca que la falta de fondos perdió peso como factor de restricción. Durante el tercer trimestre de 2026, la liquidez de las entidades financieras cayó al nivel mínimo de importancia en la escala de restricciones, obteniendo una puntuación de 1 sobre 3. Esto contrasta con la situación predominante en 2025, donde el fondeo bancario era una de las dificultades principales que impulsaban el encarecimiento del crédito.

En cambio, los factores macroeconómicos alcanzaron la máxima puntuación de gravedad, con un 3 sobre 3. El deterioro de la situación económica actual o futura y el aumento del riesgo en la cartera crediticia se convirtieron en las preocupaciones centrales de los bancos. Las entidades no solo evalúan la disponibilidad de capital, sino prioritariamente la capacidad de las familias para sostener los pagos de las cuotas hipotecarias a lo largo del tiempo, incluso ante posibles shocks económicos.

Impulso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

En este contexto, el Gobierno lleva a cabo las licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para facilitar recursos a los bancos destinados a préstamos de vivienda. El esquema contempla 10 licitaciones de 200.000 millones de pesos cada una, con un total de dos billones de pesos. Estos fondos están destinados a constituir depósitos a plazo fijo en UVA en entidades financieras para financiar créditos hipotecarios, buscando tanto reforzar la liquidez como abaratar las tasas y reducir las cuotas mensuales.

En las primeras dos licitaciones, realizadas en septiembre y octubre, se adjudicaron 400.000 millones de pesos. El Banco Nación fue el principal beneficiario, recibiendo 32.000 millones en la primera convocatoria, los cuales destinó en su totalidad a más de 210 préstamos para primera vivienda con un monto promedio de 147 millones. En la segunda licitación, el banco acumuló otros 40.000 millones, alcanzando un total de 72.000 millones asignados a este programa.

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Federico González Rouco, economista especializado en vivienda de la consultora Empiria, explica que el objetivo es ampliar el acceso a personas que, por sus ingresos, no calificaban anteriormente. Al aumentar el financiamiento disponible mediante el FGS, se espera que las tasas bajen y las cuotas sean más accesibles. Esta estrategia busca transformar la capacidad de pago de las familias, permitiendo que el crédito hipotecario llegue a un segmento más amplio de la población que antes quedaba excluido del mercado formal de vivienda.