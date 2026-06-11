BCRA Flexibiliza Préstamos en Dólares para Impulsar la Actividad Económica

El Banco Central de la República Argentina permite que los bancos otorguen créditos en moneda extranjera mediante garantías de exportadores para aprovechar la liquidez ociosa y remonetizar la economía.

El Banco Central de la República Argentina ha implementado una medida significativa para dinamizar el flujo crediticio en el país. A través de la Comunicación A 8446, la entidad monetaria ha decidido flexibilizar las condiciones para el otorgamiento de préstamos en dólares.

A partir del viernes 12 de junio, las instituciones bancarias tienen la facultad de conceder créditos en moneda extranjera a aquellos solicitantes que puedan presentar garantías en dólares otorgadas por empresas exportadoras. Para que esta garantía sea válida, el Banco Central ha establecido que los exportadores deben demostrar ingresos habituales y recurrentes provenientes de sus operaciones de comercio exterior, asegurando que exista una relación razonable y coherente entre dicha financiación y su capacidad operativa real.

Esta disposición se enmarca en el decreto 905/2002 del Poder Ejecutivo y tiene como objetivo principal canalizar los recursos ociosos en moneda extranjera hacia sectores productivos, sin poner en riesgo la capacidad de repago de los depósitos existentes en el sistema financiero. La motivación detrás de esta decisión gubernamental radica en la necesidad de dar un destino productivo a los vastos depósitos en dólares que se han acumulado en las cuentas bancarias durante el último periodo.

En el contexto actual, el financiamiento en pesos se encuentra severamente restringido debido a un incremento en la tasa de morosidad, lo que ha llevado a los bancos a endurecer sus políticas crediticias y a presionar las tasas de interés al alza. A esto se suman las exigentes normativas de encajes mantenidas por el Banco Central, que limitan la capacidad de los bancos para prestar pesos.

Paralelamente, existe una marcada escasez de liquidez en pesos en el mercado, una situación impulsada por la estrategia de absorción del Tesoro Nacional tras las compras de reservas efectuadas por el ente emisor. Este escenario se complementa con una oferta creciente de dólares, impulsada en gran medida por la emisión de obligaciones negociables y una relativa estabilización del tipo de cambio tras los procesos electorales legislativos del año pasado.

Desde una perspectiva analítica, se observa que el mercado ha experimentado fluctuaciones importantes, con un dólar oficial que alcanzó los 1470 pesos y una brecha con el Contado con Liquidación que se mantuvo en niveles específicos antes de descomprimirse. Tras los resultados electorales favorables para la administración actual, se produjo un periodo de intensa emisión de deuda privada, lo que resultó en un efecto de segunda vuelta que aumentó considerablemente la capacidad prestable de los bancos en moneda extranjera.

Expertos como el economista Christian Buteler señalan que los depósitos en dólares han crecido exponencialmente sin tener un destino claro, lo que ha incentivado a las entidades financieras a ofrecer créditos en esta moneda a las empresas. Esta tendencia ya se había manifestado a principios de 2024 con préstamos dirigidos a exportadoras, aunque se vio interrumpida temporalmente por la volatilidad cambiaria de 2025. Los datos respaldan esta tendencia al alza.

Actualmente, el Gobierno estima que existen aproximadamente 40.000 millones de dólares depositados en el sistema bancario. Según informes de la consultora EcoGo, los créditos en dólares crecieron a un ritmo cercano al 5% mensual durante el mes de mayo. Para abril, el stock estimado de estos créditos superaba los 23.000 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 54%.

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, ha subrayado en conferencias recientes que esta expansión del crédito en dólares es una señal clara de una etapa inicial de remonetización de la economía. El plan estratégico del Gobierno consiste en utilizar la liquidez en dólares para compensar la caída de los préstamos en pesos y combatir la escasez de liquidez general.

En última instancia, se busca que la recuperación del crédito sea el motor que evite que la actividad económica continúe descendiendo, abriendo así el grifo del financiamiento externo para reactivar el aparato productivo nacional





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BCRA Créditos En Dólares Exportadores Remonetización Finanzas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los bancos reclaman flexibilidad para otorgar préstamos en dólares y atraer los ahorros del colchónDurante un encuentro por el Día del Periodista, el presidente de Adeba, Javier Bolzico, sostuvo que existe una gran oportunidad para expandir el crédito en moneda estadounidense. Advirtió que las restricciones limitan el crecimiento del financiamiento y pidió generar condiciones de confianza.

Read more »

Arrancó el Mundial, los argentinos viajan a ver a Messi y sufren las reservas del BCRALa cuenta servicios por turismo es un dolor de cabeza para el BCRA. En la City reconocen que el Mundial es un evento que aumenta la demanda de dólares. ¿Cómo impactará en reservas?

Read more »

Préstamos en dólares: la última medida que tomó el Banco CentralEn línea con un pedido de las entidades financieras, el regulador aflojó la normativa para aplicar los depósitos en dólares a créditos.

Read more »

El BCRA permitirá que los bancos les presten dólares de los ahorristas a empresas no exportadorasEs una nueva flexibilización de las normas macroprudencialesBuscan potenciar el crédito en moneda extranjera, en un momento donde mostró señales de desaceleración.Las no exportadoras deberán conseguir una garantía de un exportador.

Read more »