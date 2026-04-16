BCRA Compra Dólares a Buen Ritmo, Pero Preocupan Reservas Netas y Pagos de Julio

El Banco Central acumula una importante cantidad de dólares comprados, pero las reservas netas crecen a un ritmo menor, generando dudas sobre la capacidad del gobierno para afrontar los pagos de deuda de julio. Expertos analizan el escenario, las proyecciones del FMI y estrategias alternativas de financiamiento.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) ha realizado compras significativas de divisas extranjeras, superando los 5800 millones de dólares desde el inicio de 2026. A pesar de esta importante inyección de dólares , las reservas totales del BCRA solo han logrado un incremento de 4460 millones de dólares en el mismo período.

Esta discrepancia ha generado inquietud en los mercados financieros, particularmente en relación con la capacidad del gobierno para reunir los fondos necesarios para cumplir con los pagos a los bonistas programados para julio, los cuales ascienden a 4200 millones de dólares. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado que Argentina necesitará incrementar sus reservas netas en 8000 millones de dólares durante 2026. Para lograr este objetivo, el FMI ha instado al BCRA a adquirir al menos 10.000 millones de dólares a lo largo del año. Gustavo Araujo, jefe de Research de Criteria, recordó las dudas existentes el año pasado sobre cuándo el gobierno comenzaría a comprar reservas, y destacó el cambio de tendencia observado desde enero. Señaló que el BCRA se ha posicionado como comprador en el mercado libre de cambios de manera constante, con operaciones diarias que varían entre 8 y 457 millones de dólares. Araujo también enfatizó el contraste con el año anterior, cuando el país se enfrentaba a los pagos con incertidumbre, dependiendo de la obtención de préstamos. Las actuales compras de divisas, según él, despejan el panorama para el presente año, aunque el próximo año se presenta más complejo. No obstante, si la dinámica de acumulación se mantiene, se espera que se puedan cubrir los pagos de forma mínima. Matías De Luca, jefe de research y estrategia de Parakeet Capital, coincidió en que el mercado no percibe riesgos de default durante la actual gestión gubernamental, y el ritmo de compras de divisas es un factor positivo. Mencionó el caso del martes pasado, donde los productores de soja liquidaron 85 millones de dólares y el BCRA compró 185 millones, anticipando que el flujo de divisas se mantendrá dado que la cosecha de soja recién está comenzando. Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum, señaló que, si bien se están acumulando reservas a un ritmo adecuado, las reservas netas solo retienen el 54% de las compras. Expresó la expectativa de que el BCRA continúe comprando activamente hasta junio, debido a la exigencia de las metas de acumulación. Dejar pasar el trimestre actual podría complicar significativamente el cumplimiento de estos objetivos. Considerando la relación entre compras y acumulación, Repetto estimó que las reservas netas hasta la fecha suman 3000 millones de dólares, y proyectó que el gobierno debería acumular alrededor de 5000 millones de dólares adicionales hasta diciembre. Advirtió que, si se mantiene la tasa de retención actual del 54%, se necesitaría adquirir casi 10.000 millones de dólares más hasta fin de año, lo cual podría ser desafiante dado el escenario del segundo semestre. A pesar de las voluminosas compras del BCRA, un segmento de analistas preferiría que el gobierno explorara la posibilidad de refinanciar una parte de la deuda en los mercados internacionales. Araujo explicó que esta estrategia facilitaría una acumulación de reservas más rápida. Sin embargo, con el riesgo país superando los 500 puntos, el equipo económico parece reacio a considerar esta opción. El ministro Luis Caputo ha mencionado en varias ocasiones alternativas de financiamiento, incluyendo los ingresos provenientes de privatizaciones en curso y otros acuerdos de financiación aún pendientes. Adicionalmente, el Tesoro ha emitido deuda en dólares en el mercado local con el fin de fortalecer su propio colchón de divisas para afrontar los pagos. La noticia positiva de la semana es la aprobación por parte del FMI de la segunda revisión del acuerdo, lo que permitirá un desembolso de aproximadamente 1000 millones de dólares. El organismo internacional espera que la estrategia de financiamiento actual promueva un acceso oportuno y sostenible a los mercados de capitales internacionales





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