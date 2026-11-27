El BCRA actualiza el umbral desde 2020 para incluir a más entidades en la supervisión, abarcando el 95% del volumen de financiaciones informadas en la Central de Deudores.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA) ha anunciado una actualización significativa del marco regulatorio para los proveedores no financieros de crédito, una medida que busca adaptar la supervisión al crecimiento del sector y a la creciente relevancia que estas entidades han adquirido dentro del sistema financiero nacional. Esta reforma, gestionada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), fortalece los mecanismos de fiscalización, promueve estándares superiores de transparencia y mejora la calidad de la información disponible para proteger a los usuarios financieros.

Actualización del umbral y alcance del registro

La modificación establece un nuevo umbral para la inscripción obligatoria en el registro de proveedores no financieros de crédito, elevando el límite que antes permanecía sin cambios desde el año 2020. Con este criterio, el registro cubrirá más del 95 por ciento del volumen de financiaciones y asistencias actualmente informadas por estos proveedores a la Central de Deudores del sistema financiero (CENDEU), permitiendo una supervisión más precisa sobre los operadores de mayor incidencia en el mercado.

Also read BCRA no compra dólares y las reservas del Central caen en medio de la incertidumbre

La actualización del umbral permite que los criterios de inscripción reflejen de manera más adecuada la dimensión económica de la actividad desarrollada por cada proveedor. El registro continuará alcanzando a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra, a los proveedores vinculados a entidades financieras y a las emisoras que otorguen financiaciones no comprendidas en la Ley de Tarjetas de Crédito, pero incluye ahora de manera más amplia a otros proveedores como mutuales y cooperativas.

Equiparación de estándares y nuevas exigencias

El BCRA incorporará al régimen financiaciones que hasta ahora se encontraban excluidas debido a su forma de instrumentación comercial, eliminando así diferencias regulatorias entre los distintos tipos de proveedores. De esta manera, los sujetos con similar incidencia en el mercado de crédito quedarán alcanzados por iguales estándares de información, transparencia y supervisión, lo que garantiza una competencia más equitativa y una protección uniforme para los consumidores.

Advertisement

Además de ampliar el alcance, la reforma incorpora nuevos requisitos de información y antecedentes respecto de los proveedores alcanzados, sus accionistas, autoridades y administradores. El Banco Central exigirá más información y antecedentes para asegurar que los sujetos con similar incidencia en el mercado de crédito queden bajo una supervisión robusta, contribuyendo así a fortalecer la confianza en el mercado de crédito y a mejorar las condiciones en las que los usuarios acceden al financiamiento.

Plazos de implementación y cumplimiento normativo

La inscripción en el registro administrado por la SEFyC pasará a ser obligatoria para quienes cumplan las condiciones establecidas en la normativa y quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos correspondientes. Los proveedores actualmente registrados y aquellos que deban incorporarse dispondrán de 90 días corridos, contados desde que se encuentre disponible el aplicativo actualizado, para presentar la documentación o completar la solicitud.

El esquema prevé una implementación gradual, sin afectar el desenvolvimiento habitual de la actividad, lo que permite a las entidades adaptarse a las nuevas exigencias de manera ordenada. Con esta medida, el BCRA refuerza la protección de los usuarios de servicios financieros al ampliar y mejorar la supervisión sobre los principales proveedores no financieros de crédito, asegurando que el desarrollo del mercado se sustente en información de mayor calidad y en estándares más exigentes de gobernanza.

Impacto en la protección del consumidor financiero

Esta iniciativa representa un paso crucial hacia la modernización de la supervisión financiera en Argentina, al incorporar controles a las fintech y billeteras virtuales que operan en el registro. La reforma busca no solo controlar el riesgo sistémico, sino también garantizar que los usuarios finales tengan acceso a información clara y veraz sobre los productos de crédito que contratan, lo cual es fundamental para la toma de decisiones informadas en un entorno financiero cada vez más diverso y complejo.

Advertisement

Al centralizar la información y elevar los estándares de transparencia, el BCRA facilita el seguimiento de la actividad por parte de los reguladores y los propios consumidores. Esto ayuda a prevenir prácticas abusivas y a asegurar que las entidades operen dentro de un marco de solvencia y responsabilidad, contribuyendo finalmente a un sistema financiero más estable y confiable para todos los participantes del mercado.