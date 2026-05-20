BCRA: Ahorristas podrán conocer rendimientos con tabla comparativa de tasases

El BCRA dio de baja la tasa mínima para plazos fijos y ahora queda a criterio de los bancos la tasa que el mercado exhibe a quienes deseen contar con este tipo de instrumento de inversión. Ahora, los ahorristas podrán conocer en qué bancos puede encontrar la tasa más conveniente. Los datos se actualizan en el contexto de los bancos estatales y privados con sus respectivas tasas de interés para la jornada de hoy.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hace pública una herramienta útil para los ahorristas que busquen mantener el poder adquisitivo de su dinero depositado en instrumentos de inversión.

Ahora podrán consultar el rendimiento de estos en pesos a través de una tabla comparativa de tasases del BCRA. La tabla incluye tanto a los bancos que ofrecen tasas a clientes nuevos como a aquellos que la informan a no clientes. Esto permite que cada cliente contrasté cuál es la tasa más conveniente según su caso y que elija a su banco para constituir su plazo fijo.

Si no es cliente, podrá acceder al enlace del banco elegido para solicitar su plazo fijo en su sitio web





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