BCRA acelera flexibilización cambiaria: más libertades para exportadores, empresas y turistas

El Banco Central flexibiliza el cepo cambiario, eliminando límites para extracciones en el exterior, extendiendo plazos para exportaciones y permitiendo acceso al mercado oficial para empresas con deuda. También se amplían las coberturas cambiarias y se combate un 'rulo' financiero.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) ha implementado una serie de medidas que flexibilizan el cepo cambiario , impactando en diversos sectores como empresas, exportadores y turistas. Esta decisión se produce tras un período de 100 días de acumulación de reservas, durante los cuales la autoridad monetaria ha logrado sumar u$s4.964 millones. Solamente el jueves pasado, el BCRA adquirió u$s281 millones, un ritmo que lo acerca a cumplir la mitad de la meta mínima de u$s10.

000 millones establecida para el año. Esta posición fortalecida le proporciona un margen de maniobra para continuar con la liberalización cambiaria, especialmente con la inminente llegada de la temporada alta de liquidación del sector agropecuario, un factor crucial en esta coyuntura. Las nuevas regulaciones, detalladas en la Comunicación 'A' 8417, aprobada por el directorio del BCRA, abarcan tres áreas principales: exportaciones, operaciones financieras de empresas y turismo, introduciendo cambios significativos que buscan facilitar la actividad económica y reducir las restricciones cambiarias existentes.\Una de las modificaciones más notables es la eliminación del límite para las extracciones de dólares en cajeros automáticos en el extranjero con tarjetas de crédito. Anteriormente, el límite era de u$s50 para países limítrofes y u$s200 para el resto del mundo. Ahora, cada entidad bancaria establecerá su propio límite, lo que brinda mayor flexibilidad a los viajeros. El BCRA argumenta que esta medida no incrementará la demanda de divisas de manera significativa, ya que las extracciones en el extranjero suelen ser costosas, con comisiones que oscilan entre u$s14 y u$s19 por operación, además de intereses y posibles impuestos. Asimismo, se han extendido los plazos para el ingreso de divisas al país, ajustando los períodos de ingreso y liquidación a las necesidades reales de cada negocio y evitando presiones innecesarias. El plazo para el ingreso de divisas se ha ampliado de 60 a 180 días. Adicionalmente, se eleva el límite para exportaciones de empresas con casa matriz local a sus filiales en el exterior, pasando de u$s50 millones a u$s200 millones anuales. Esta medida beneficia a grupos económicos con presencia regional. También se han ampliado los plazos para exportaciones de productos específicos como ropa, carteras y productos similares de bajo volumen, así como para envíos de productos espaciales o nucleares. Además, se permite a las personas físicas que exportan bienes la libertad de no liquidar las divisas en el país, similar a lo que ya se aplica a la exportación de servicios, beneficiando a artesanos y orfebres que venden al extranjero.\En cuanto a las empresas con deuda, el BCRA ha equiparado el tratamiento para aquellas que emitieron deuda mediante obligaciones negociables (ON) o tomaron líneas comerciales. Ahora, podrán acceder al mercado oficial para la compra de dólares y el pago de deuda interna, además de la externa, lo que reduce la presión financiera sobre las empresas. Otra flexibilización permite el acceso al mercado cambiario oficial para el pago de capital de deuda financiera intrafirma, bajo la condición de obtener una refinanciación con plazos y condiciones específicas. Estas medidas buscan facilitar la gestión financiera de las empresas y mejorar su acceso a divisas. Además, se facilita la toma de coberturas cambiarias para pasivos externos, permitiendo a las empresas cubrir el riesgo cambiario. Sin embargo, en paralelo a estas flexibilizaciones, el BCRA ha implementado una restricción para combatir un nuevo esquema de 'rulo' financiero. Se ha ampliado el cerrojo cruzado, impidiendo el acceso al mercado oficial durante 90 días a aquellos que hayan operado dólares financieros para girarlos al exterior. Esta medida tiene como objetivo frenar una práctica especulativa que aprovechaba las diferencias de precio entre el mercado local y el contado con liquidación, distorsionando el mercado y presionando artificialmente las cotizaciones. El BCRA busca, de esta manera, equilibrar la flexibilización con la protección de la estabilidad del mercado cambiario





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