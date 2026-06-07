Bautista Viero regresa tras grave lesión y lidera épica victoria del SIC sobre CASI en la URBA TOP 14

El segunda línea del San Isidro Club superó una luxación cervical tras siete meses y fue clave en el triunfo agónico contra el eterno rival que depositó al SIC en la final del Top 12 de la URBA. Su comeback simboliza la resiliencia y el espíritu de no rendirse.

Bautista Viero , figura del San Isidro Club ( SIC ), regresó a la cancha tras siete meses de recuperación de una grave luxación en la columna cervical sufrida durante la semifinal del torneo anterior contra el mismo rival, CASI .

El partido correspondiente a la URBA TOP 14, disputado en la Catedral, terminó con una victoria agónica del SIC por 13-9, lo que les permitió avanzar a la definición del título del Top 12 de la URBA frente a Newman. La lesión, diagnosticada por el cirujano Juan Pablo Guyot, no afectó la médula espinal pero requirió paciencia y prudencia en la rehabilitación.

Viero, quien mostró emoción tras completar los 80 minutos, destacó la importancia de nunca bajar la cabeza pese a adversidades como tarjetas amarillas y una roja durante el encuentro. Subrayó que el rugby exige jugar hasta el último segundo y que su retorno, soñado desde hacía seis meses, no podría haber sido mejor





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