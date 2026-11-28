El BCRA oculta contratos de operaciones de oro con Deutsche Bank que provocaron una pérdida de 1.023 millones de dólares, desmintiendo la versión oficial de la refundición en Londres.

El gobierno de Javier Milei enfrenta graves cuestionamientos por el destino de 626.432 onzas de oro enviadas a Londres, un movimiento que contradice la explicación oficial de recalibración y ha resultado en pérdidas financieras masivas. La Auditoría General de la Nación ( AGN) reveló el 26 de noviembre que las reservas perdieron 1.023 millones de dólares, una cifra que contrasta drásticamente con los 4.847 dólares recuperados por la supuesta purificación. El Banco Central ha negado acceder a los contratos de estas operaciones bajo el argumento de que solo puede auditar el traslado físico y no las negociaciones posteriores, lo que ha generado sospechas de corrupción y opacidad en la gestión de las reservas soberanas.

El fraude de la refundición en Londres

La versión oficial sostenía que el oro se envió a Suiza para aprovechar la demanda de lingotes y realizar una refundición económica, pero se descubrió que el destino real fue Londres, donde el Bank of England actuó como custodio a nombre del Banco Internacional de Pagos (BIS). El titular del BCRA, Santiago Bausili, afirmó ante senadores que el costo de la operación era bajo, pero la realidad mostró que se transportaron 1.000 lingotes con un costo de traslado de 487.100 dólares, logrando apenas recuperar 2,3 onzas de valor insignificante. Esta maniobra, realizada en secreto en 2024, fue denunciada públicamente por la empresa La Bancaria, presidida por Sergio Palazzo, quien expuso la discrepancia entre la narrativa gubernamental y los resultados financieros.

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Argumentos políticos en la AGN

Durante los debates en la AGN, los senadores oficialistas de La Libertad Avanza y la UCR intentaron justificar las acciones del actual gobierno comparándolas con operaciones de 2004 y 2011 realizadas bajo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner mediante la cuenta del BIS. Los auditores Juan Ignacio Forlón, Javier Fernández y el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, desestimaron estas comparaciones señalando que entonces se compró oro, mientras que ahora se trasladaron lingotes propios para operaciones financieras. Olmos recordó además que la imposibilidad de traer inmediatamente los lingotes de Londres se debió al default de 2001, un evento histórico que afectó la capacidad de recuperación inmediata de los activos.

Pérdida millonaria y ganancias del Deutsche Bank

El Banco Central registró una pérdida neta de 1.023 millones de dólares, una cifra que tuvo que ser cubierta con recursos reales y que incluye ganancias acumuladas por entidades financieras internacionales. Según los datos revelados, el BIS obtuvo 865 millones de dólares y el Deutsche Bank se quedó con 157 millones de dólares de esa pérdida total, instituciones donde el ministro Luis Caputo y el propio titular del Central ocuparon altos cargos previamente. La defensa oficialista, representada por Mariano Plaza y Luis Naidenoff, argumentó que se debe tomar la operación en conjunto, ignorando que el precio internacional del oro subió 2.500 millones de dólares, pero si las reservas no se hubieran movido de la calle Reconquista, la ganancia hubiera sido de 3.500 millones de dólares.

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Opacidad contractual y riesgos de embargo

La ausencia de transparencia en los contratos con el Deutsche Bank ha llevado a expertos a advertir sobre el riesgo de que las reservas soberanas pierdan su estatus de protección legal. Si el oro se utilizó para operaciones financieras de venta de opciones de compra con un techo de poco más de 3.200 dólares por onza, y el mercado superó los 4.000 dólares, el BCRA debió compensar la diferencia, lo que transforma la naturaleza de las reservas. La negativa del Central a mostrar estos documentos impide determinar si se pagaron o cobraron comisiones por estas operaciones, manteniendo en la oscuridad quién se benefició financieramente de este desvío de valor y qué implica para la seguridad de las reservas actuales.

Evidencia matemática de la mentira oficial

Los cálculos financieros desmienten categóricamente la justificación de la refundición, ya que el costo operativo de 487.100 dólares para mover 626.432 onzas de oro resultó en una ganancia neta negativa tras deducir las comisiones bancarias. La estructura de la operación reveló que el gobierno ocultó deliberadamente los contratos, alegando que la Auditoría General de la Nación no tenía facultades para auditar las operaciones derivadas del oro subyacente. Esta postura jurídica, permitida por la asesoría legal del Central, busca proteger a los responsables políticos de la responsabilidad directa por las pérdidas millonarias que afectaron las reservas nacionales en medio de un contexto de alza global en el precio del metal precioso.