Batam: Protestas por sequía y centros de datos de IA en Indonesia

Habitantes de Batam protestan contra la expansión de centros de datos que agravan la escasez de agua. La crisis afecta a comunidades locales mientras Singapur desplaza su infraestructura tecnológica.

Los residentes de la isla indonesia de Batam han iniciado manifestaciones masivas para denunciar la grave escasez de agua potable, un problema que atribuyen directamente a la rápida proliferación de centros de datos dedicados a alimentar el crecimiento de la inteligencia artificial. Esta región, ubicada estratégicamente cerca de Singapur, enfrenta una crisis hídrica severa que ha paralizado actividades cotidianas básicas como cocinar y bañarse, generando un clima de tensión social creciente.

Crisis Hídrica Agravada Por El Niño

El operador local del servicio de agua, Air Batam Hilir (ABH), declaró que la zona ha sufrido una "sequía prolongada" intensificada por un fuerte episodio del fenómeno climático El Niño. Ginda Alamsyah, portavoz de ABH, explicó que la disminución drástica del nivel de agua en el cercano embalse de Nongsa, sumada a un fallo eléctrico reciente, ha agravado las interrupciones en el sistema municipal de suministro. Ante esta emergencia, el gobierno distribuyó agua mediante camiones cisterna, aunque los vecinos reportaron que el líquido era "maloliente y amarillenta", lo que dificultó aún más su uso para la higiene personal.

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Frustración Social En Nongsa Digital Park

Juniardi Adinda Sembiring Gurukinayan, un comerciante de 54 años, relató cómo la llegada inicial de la industria tecnológica fue recibida con optimismo, pero la realidad actual ha cambiado radicalmente debido a los cortes de agua. Los habitantes organizaron protestas frente al complejo Nongsa Digital Park, una zona económica especial donde se ubican varias instalaciones críticas. Juniardi afirmó que no pueden cocinar verduras ni preparar arroz sin agua suficiente, y mencionó que en momentos críticos se quedaba sin poder ducharse, lo que evidencia el impacto directo de la infraestructura digital en la calidad de vida local.

Expansión Tecnológica Y Respuesta Corporativa

Entre las empresas responsables de los centros de datos en Nongsa se encuentran BW Digital, con sede en Singapur, DayOne y Princeton Digital Group. Gaw Capital Partners, otro propietario con base en Hong Kong, afirmó estar "al tanto de la preocupación" de los habitantes y destacó la necesidad de combinar ingeniería avanzada con diseños arquitectónicos eficientes. Para garantizar operaciones sostenibles, la compañía explicó que sus instalaciones utilizan sistemas de "circuito cerrado" que permiten reutilizar recursos y requieren menos agua dulce, buscando mitigar la presión sobre los suministros locales.

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Medidas Oficiales Y Presión Regulatoria

A finales de septiembre, las autoridades informaron oficialmente a los desarrolladores que debían construir plantas desalinizadoras de agua de mar para los sistemas de refrigeración de sus servidores. Este mandato busca evitar una mayor presión sobre los recursos hídricos ya comprometidos. Mientras tanto, ABH intenta aumentar la capacidad de los seis embalses de Batam mediante trabajos de dragado, apoyando políticas de desarrollo siempre que se gestionen adecuadamente. Sin embargo, la implementación de estas soluciones técnicas tarda tiempo en mostrar resultados tangibles para la población afectada.

Impacto Regional Y Proyección Futura

Según un informe de la consultora KPMG, se prevé que la capacidad de los centros de datos en el sudeste asiático se triplique para 2030 en comparación con 2025. Esta expansión, impulsada por las limitaciones de recursos que llevaron a Singapur a suspender nuevos proyectos entre 2019 y 2022, ejerce presión adicional sobre las redes eléctricas dependientes de combustibles fósiles. James Chai, investigador del Instituto ISEAS Yusof Ishak, señaló que Johor se ha convertido en uno de los mayores conglomerados emergentes de infraestructura de IA del mundo, pasando de 10 megavatios hace cinco años a 2,1 gigavatios actualmente, lo que plantea desafíos ambientales y sociales significativos.