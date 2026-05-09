Batalla del Rayo Vallecano se retracta de su negativa de jugar en Boca

El futbolista que pasó por River y en San Lorenzo ha declarado en TyC Sports que considera una posibilidad volver, en caso de un llamado de Boca.

El arquero del Rayo Vallecano con pasado en River y San Lorenzo aseguró que no le cierra las puertas a un posible movimiento al Xeneize y en Brandsen 805 se hicieron eco de sus palabras.

Augusto Batalla sorprendió con declaraciones en las que afirmaba no cerrarle las puertas a un movimiento al Xeneize pese a su pasado en River y San Lorenzo Como era de esperar, las mismas llegaron a oídos de la dirigencia del club y cayeron bien por lo que significa el cuadro de la Ribera en el mundo, sin embargo,tengo un par de canas más, estoy un poquitito más viejo y, escucho y analizo. Tomaré las mejores decisiones que crea para mí, para mi carrera y mi familia" , explicó el futbolista, en diálogo con TyC Sports, haciendo referencia también a su estadía por el Ciclón y la chance de jugar en el Globo.

Optan por pasar de largo las declaraciones del oriundo de Hurlingham y aún no avanzan con ningún recambio para la línea de meta La curiosa respuesta de Batalla acerca de si escucharía un llamado de Boca, consiguiendo un hito histórico para el club esta semana tras avanzado a la final de la Conference League eliminando al Racing de Estrasburgo de Valentín Barco. Pase lo que pase con el cuadro madrileño en la final contra el Crystal Palace en Leipzig, "Rayo Vallecano es como un Defensa y Justicia, cuando le tocó llegar a la final de la Copa Sudamericana.

Con un barrio detrás, gente humilde y trabajadora... Es un logro muy difícil de conseguir" Liga Profesional de Fútbo





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