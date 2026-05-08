Bastián Jerez completa su álbum del Mundial 2026 con la figurita de Messi mientras sigue internado

El niño que sufrió un grave accidente en Pinamar logró completar su álbum de figuritas, mostrando signos de mejora en su recuperación mientras la causa judicial avanza.

A casi cuatro meses del trágico accidente que sufrió en los médanos de Pinamar, Bastián Jerez volvió a ser noticia por un motivo que conmovió a todos: logró completar el álbum del Mundial 2026 al sacar la figurita de Lionel Messi mientras sigue internado en el Hospital Italiano de San Justo.

La imagen que se viralizó en redes sociales en las últimas horas muestra el momento exacto en el que el niño, con su propia mano, agarró la figurita del astro argentino que salió del paquete. Fue su madre, Macarena Collantes, quien compartió en Instagram el emotivo instante, escribiendo: 'Lo logramos'.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de aliento y emoción, no solo por la alegría del niño, sino también porque es una señal de que su salud mejora gradualmente, aunque aún permanece internado. El accidente ocurrió el 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba Bastián junto a su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.

El niño fue internado de urgencia en un hospital local, donde lo operaron dos veces. Debido a la gravedad de las heridas, lo trasladaron en helicóptero sanitario a Mar del Plata, donde le realizaron cinco cirugías más. Mientras Bastián sigue recuperándose, la causa por el accidente tiene tres imputados: Manuel Molinari, Naomi Azul Quirós y Maximiliano Jerez, padre del niño. Todos ellos están acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

Las pericias toxicológicas realizadas luego del choque en los médanos de Pinamar arrojaron que Naomi Quirós, la joven de 24 años que conducía el UTV, tenía 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari, a bordo de la camioneta Amarok, registró 0,25. Ambos superaron el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, que es cero.

La historia de Bastián ha conmovido a miles de personas, quienes siguen de cerca su recuperación y celebran cada pequeño avance, como el momento en que completó su álbum de figuritas, un símbolo de esperanza y superación en medio de una difícil situación





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