Barracas Central avanzó a las semifinales del Clausura 2026 tras golear a Rosario Central con un tanto de Nicolás Orsini. Conoce los detalles del encuentro y el rival a enfrentar.

Barracas Central se impuso ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito durante los cuartos de final del Clausura 2026. El partido, transmitido por ESPN Premium, comenzó con el equipo visitante tomando la iniciativa temprana.

El gol decisivo llegó a los catorce minutos de juego cuando Nicolás Orsini definió de cabeza tras un centro preciso de Rodrigo Insúa. Este tanto marcó el primer tanto de Barracas Central contra Rosario Central en esta fase del torneo, sentando las bases de una victoria contundente.

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Formación ofensiva con Di María

La lista de jugadores convocados por Barracas Central incluía figuras clave como Ángel Di María, quien compartió el campo con Jáminton Campaz. El mediocampo contó con la presencia de Franco Cervi o Julián Fernández, junto a Enzo Copetti para garantizar la creatividad ofensiva.

La defensa de Barracas Central estuvo dirigida por Agustín Sández y Emanuel Coronel, apoyados por la solidez de Ignacio Ovando y Gastón Ávila. En el arco, Jeremías Ledesma se encargó de mantener la portería imbatida contra las embestidas locales.

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Estructura defensiva de Rosario Central

Rosario Central alineó a Axel Werner en el arco, respaldado por una línea defensiva que incluyó a Nicolás Capraro y Yonatthan Rak. El medio campo contó con la experiencia de Iván Tapia y Esteban Rolón, intentando frenar el juego aéreo del rival.

Las figuras ofensivas del equipo local intentaron revertir el marcador con contribuciones de Rodrigo Bogarín y Norberto Briasco. A pesar de los esfuerzos para igualar el tanteo, la defensa de Barracas Central, liderada por Rafael Barrios, logró contener los intentos locales durante todo el encuentro.

Proyección hacia las semifinales

Con esta victoria, Barracas Central asegura su lugar en la siguiente ronda del torneo. El equipo ya cuenta con un historial favorable, ya que tiene más triunfos generales contra Rosario Central en su palmarés histórico.

El ganador de este enfrentamiento se enfrenta en las semifinales al equipo que surviva entre los finalistas restantes. La presión ahora se traslada al rival que cruce la barrera de los cuartos de final restantes en el Clausura 2026.

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Contexto del encuentro deportivo

Este partido formó parte de una jornada intensiva en el fútbol argentino, donde también se destacaron otros eventos deportivos como el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Franco Colapinto quedó fuera de la zona de puntos en esa competencia, diversificando la atención mediática del día.

La victoria de Barracas Central refuerza su posición en la tabla de clasificación y consolida su capacidad para competir en fases eliminatorias. El gol de Nicolás Orsini fue el punto de inflexión que permitió al equipo visitante controlar el ritmo del partido hacia el final.