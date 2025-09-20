Barracas Central Pierde por Gol Anulado por VAR y Deja Escapar la Punta

En un partido lleno de emociones, Barracas Central sufrió una dolorosa derrota ante Sarmiento, perdiendo la chance de liderar la Zona A. Un gol anulado en el último minuto por el VAR sentenció el encuentro.

El equipo de Barracas Central sufrió un revés inesperado en su encuentro como local, perdiendo la oportunidad de ascender a la cima de la Zona A . La derrota, marcada por un gol anulado en el último suspiro gracias a la intervención del VAR , dejó un sabor amargo entre los seguidores. El partido, disputado contra Sarmiento , se caracterizó por la intensidad y la emoción, con un marcador que fluctuó hasta el final.

La jugada clave llegó en el séptimo minuto adicional del segundo tiempo, cuando el árbitro Nicolás Ramírez anuló un gol de cabeza de Nicolás Demartini, defensa de Barracas, por posición adelantada. Este fallo, tras una revisión de cuatro minutos por parte del VAR, frustró las esperanzas de empate del equipo local y selló su derrota. \El partido, desde sus primeros compases, mostró un Sarmiento con una propuesta ofensiva. A los 22 minutos de la primera etapa, cuando Sarmiento ya dominaba el juego y se acercaba al arco rival, el lateral Vigo envió un centro desde la derecha que encontró la anticipación de Villalba, quien, entrando por el primer palo, anotó el único gol del encuentro. La ventaja mínima obligó a Sarmiento a replegarse en defensa, buscando asegurar el resultado. Sin embargo, Barracas Central, empujado por la necesidad de empatar, intensificó sus ataques en los minutos finales. La jugada polémica llegó en el tiempo de descuento, cuando Mater envió un balón al área, el arquero Acosta falló en la salida y Demartini logró conectar de cabeza, igualando el marcador. La alegría duró poco, ya que el VAR intervino y anuló el gol, dejando a Barracas sin puntos y con la amargura de la derrota. Cabe destacar la reciente buena racha de Sarmiento, que, bajo la dirección técnica de Facundo Sava, ha sumado diez de los quince puntos disputados, consolidándose en zona de clasificación. A pesar de su desempeño, el equipo sigue bajo presión debido a su bajo promedio en la tabla de posiciones, ubicándose en el puesto 28. \La derrota de Barracas Central resalta la importancia del VAR en el fútbol moderno y su capacidad para cambiar el curso de un partido. El equipo, que buscaba el liderazgo en la Zona A, se vio privado de esa oportunidad por una decisión arbitral que generó controversia. El encuentro, con sus altibajos y emociones, fue un claro ejemplo de la competitividad del fútbol actual. La actuación de Sarmiento, por otro lado, demuestra el buen trabajo que se está realizando bajo la dirección de Sava, aunque la presión por mantener el nivel y mejorar su promedio sigue latente. La afición de Barracas Central, que esperaba celebrar un triunfo, tuvo que conformarse con la frustración de una derrota que pudo evitarse. La tecnología, en este caso, fue el factor determinante, dictaminando el final de un partido que quedará marcado en la memoria de los aficionados. La situación de Sarmiento, aunque positiva en términos de puntos, subraya la necesidad de consolidar su posición y mejorar su rendimiento para asegurar su lugar en la zona de clasificación. Para el Grupo Octubre, esta cobertura de la actualidad deportiva, refleja el compromiso de brindar información rigurosa y con una perspectiva que va más allá de los datos superficiales, permitiendo a los lectores comprender la complejidad de cada encuentro y sus implicaciones. Este análisis detallado del partido, desde sus jugadas clave hasta las decisiones arbitrales, demuestra la importancia de un periodismo deportivo que ofrezca una visión completa y objetiva de los acontecimientos





