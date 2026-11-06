Barracas Central necesita un triunfo goleador ante Belgrano para asegurar cuarto puesto y evitar al River Plate

Barracas Central busca un triunfo contundente contra Belgrano para sumar 26 puntos, empatar a River Plate en diferencia de gol y asegurar el cuarto puesto en el Grupo B para octavos de final.

Barracas Central necesita obtener un triunfo abultado ante Belgrano para asegurar el cuarto puesto del Grupo B en los octavos de final, evitando que el River Plate de Leonardo Ponzio ocupe esa posición. Con 23 unidades y una diferencia de goles de más dos, el conjunto de Barracas Central debe sumar los tres puntos restantes para igualar al líder del Grupo B en puntos, que cuenta con 26 y una diferencia de gol de más siete.

Detalles tácticos para el cuarto puesto

La situación requiere un escenario específico en el encuentro contra Belgrano, ya que la victoria no basta con el mínimo esfuerzo para superar los obstáculos matemáticos que enfrenta el equipo. Barracas Central debe buscar una goleada convincente que no solo sume los puntos necesarios, sino que también modifique favorablemente su diferencia de goles frente al equipo millonario.

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El primer requisito indispensable es que el equipo de Barracas Central anote al menos seis goles en este partido para empatar la diferencia de goles con River Plate. Si el marcador final refleja un triunfo por seis a cero, el equipo lograría igualar la cantidad de goles a favor del rival, lo que obligaría a recurrir a tablas de desempate adicionales para definir la clasificación.

En el hipotético caso de que el partido termine con un marcador de seis a uno, la situación cambiaría drásticamente a favor del equipo de Barracas. Un resultado de esa magnitud les permitiría pasar por delante del River Plate mediante la tabla de fair play, asegurando así la última localía en octavos de final de su zona sin depender de otros resultados externos.

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Posiciones y competencia en el Grupo B

La competencia en el Grupo B se intensifica con la presencia de otros equipos que buscan mejorar su posición en la tabla general de clasificados. El encuentro aún por disputar de Barracas Central contra Belgrano se convierte en un factor decisivo para determinar quién finaliza en la cuarta casilla del grupo y quién debe conformarse con el quinto puesto.

El objetivo principal del equipo dirigido por Leonardo Ponzio es arrebatarle la plaza al equipo de La Banda, con el fin de disfrutar de la localía en la ronda de octavos de final. Esta condición de localía es estratégica y puede definir el rumbo de la competición en las rondas eliminatorias, donde el campo de juego propio suele ser un aliado fundamental.

La diferencia de puntos entre el primer lugar con 26 unidades y el segundo puesto con 23 puntos es de apenas tres unidades, lo que mantiene la tensión hasta el final de las jornadas. El equipo de Barracas Central no puede permitirse errores en este partido, ya que cualquier contratiempo podría costarle la posición favorable que busca mantener para las rondas siguientes.

Impacto en el sorteo y próximos pasos

Si River Plate termina relegado al quinto puesto debido a un mal resultado ante Barracas Central, esto traería como consecuencia la posibilidad de que se repita un Superclásico en la ronda de octavos de final. Esta situación obligaría a River Plate a ser relegado al cuarto puesto del Grupo A, lo que modificaría completamente los cruces previstos para la fase eliminatoria.

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Las definiciones para los cruces de octavos de final dependerán directamente de los resultados que se produzcan en los últimos partidos de la fase de grupos. El equipo de Barracas Central debe concentrarse en cumplir con su parte y obtener el triunfo goleador necesario para asegurar su pase con la mejor posición posible.

El inicio de los playoffs se disputará frente a Lanús, un equipo que también está en una zona aún sin acción en la jornada. Este encuentro será crucial para definir el rumbo de la competencia en las rondas siguientes, ya que el equipo granate visitará el domingo a Central Córdoba en el cierre de la jornada, lo que añade otra capa de incertidumbre a los escenarios posibles.

Según los resultados que se den en estos últimos partidos, la tabla de posiciones podría sufrir cambios significativos que afectarán a varios equipos. La clave está en que Barracas Central logre su objetivo de ganar con diferencia y controlar su propio destino, evitando depender de factores externos para asegurar su clasificación favorable en la fase eliminatoria.