Barracas Central confirma sede en Banfield para la Copa Sudamericana y apuesta por el fútbol femenino

Barracas Central anuncia el cambio de sede al Estadio Florencio Sola de Banfield para sus partidos de la Copa Sudamericana y refuerza su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino, solicitando la inclusión de su equipo femenino en la Divisional C.

25/03/2026 07:12 am. Barracas Central , que integrará el Grupo G junto a Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama de Brasil y Audax Italiano de Chile, cambiará de jurisdicción pero no se irá muy lejos. En lugar de jugar en Capital Federal, con la cancha de Huracán como posible sede, Barracas Central anunció que hará de local en Banfield . Esta decisión marca un hito en la historia del club, adaptándose a las exigencias y regulaciones de la CONMEBOL para su participación en la Copa Sudamericana .

La elección del Estadio Florencio Sola, perteneciente al Club Atlético Banfield, brinda a Barracas Central una nueva base de operaciones, prometiendo una experiencia diferente tanto para los jugadores como para los aficionados. El cambio implica una logística diferente, pero se espera que la cercanía con su base de seguidores en el área metropolitana de Buenos Aires facilite la adaptación y el apoyo incondicional al equipo.\Localía confirmada. Nuestra primera participación en la CONMEBOL Sudamericana será con una nueva sede para los partidos en condición de local: Estadio Florencio Sola, Club Atlético Banfield. El Estadio Claudio Chiqui Tapia recién reinaugurado comunicó oficialmente sobre el requisito que exige tener un equipo femenino. Esta declaración es parte de un compromiso más amplio del club con el desarrollo del fútbol femenino. En el marco del desarrollo del fútbol femenino que comenzó este año con la incorporación y disputa de los torneos oficiales de Futsal de Primera División y Juveniles, Barracas Central ha solicitado a la Asociación del Fútbol Argentino la inclusión de su equipo de fútbol 11 para la temporada 2026 en la Divisional C. Esta iniciativa demuestra la visión del club de fomentar la igualdad de género y brindar oportunidades a las futbolistas, alineándose con las normativas de la CONMEBOL y de la AFA para la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. La apuesta por el fútbol femenino refuerza la identidad del club y lo posiciona como un referente en la promoción del deporte femenino.\Asimismo, en cumplimiento de lo requerido por el Reglamento de Licencia de Clubes de CONMEBOL, Estadio Claudio Chiqui Tapia, de Barracas Central. (@barracascentral). Barracas Central inició el 2026 de menor a mayor. Perdió tres de los primeros seis encuentros en el Torneo Apertura, con solo un triunfo, ante Gimnasia, y dos empates, pero actualmente acumula una serie de resultados positivos que le permiten afrontar con optimismo su participación en la Copa Sudamericana. El equipo ha trabajado arduamente para corregir errores y fortalecer su rendimiento en el campo de juego. El cambio de sede, la incorporación de talentos y la dedicación del cuerpo técnico son factores clave para el crecimiento del equipo. La combinación de experiencia y juventud en la plantilla promete un desempeño competitivo en el torneo internacional. La afición espera con ansias el debut en la Sudamericana y confía en que Barracas Central dejará una huella memorable en su primera participación. Se espera que la adaptación al Estadio Florencio Sola y el apoyo de los hinchas sean fundamentales para alcanzar los objetivos en la competencia. El club tiene como meta avanzar en el torneo y representar a Argentina de la mejor manera posible





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