Alessandro Baricco explora el desarrollo de la Música Clásica comparando su historia con la evolución humana desde cazadores-recolectores hasta la era moderna.

El escritor italiano Alessandro Baricco publica un nuevo ensayo que reinterpreta la historia de la Música Clásica a través de una lente antropológica y metafórica. Baricco, reconocido narrador y musicólogo, busca ofrecer una teoría cruzada de metáforas esclarecedoras sobre la evolución sonora. Su obra propone una mirada que combina lo mítico con lo cientificista, situando el arte de la composición en el centro de la antropología del pensamiento.

Metáfora del cazador-recolector sonoro

La idea central del ensayo compara el progreso musical con la vida de los humanos cuando aún eran cazadores-recolectores. Baricco sugiere que un músico es como un hombre que sale diariamente en busca de sonidos en lugar de comida. Esta analogía define a la Primera Música como una técnica exacta de supervivencia para los nómades.

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Cada etapa de la armonía y cada avance en las complejidades rítmicas tienen su espejo en la prehistoria. Este espejo refleja la transición de nómadas a sedentarios y el conocimiento natural de plantas, flores y frutos. El proceso culmina en una agricultura ordenadora que estructura el sonido de manera similar a como lo hace el cultivo.

Jerarquía de genios y compositores

El autor despliega un catálogo heterogéneo de nombres propios que guiaron el destino de la música. Baricco criba la lista y la jerarquización de los genios según una idea que prioriza la originalidad y la contribución histórica sobre la valoración popular. Este enfoque resulta selectivo y deliberadamente parcial en sus inclusiones.

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Las páginas más extensas están dedicadas a Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Johannes Brahms y Richard Wagner. Por el contrario, hay menos espacio para Frédéric Chopin, Franz Liszt y Niccolò Paganini. La ausencia es total para compositores como Serguéi Rajmáninov o Sergei Prokofiev.

Abandono de la agricultura musical

El texto denomina "el abandono de la agricultura" al fin de una forma arraigada de convención musical en pleno siglo 20. Arnold Schönberg y Igor Stravinski lideran esa diáspora hacia tierras desconocidas dentro del espectro sonoro. Esta ruptura representa un cambio drástico en la estructura de la creación artística occidental.

Estos compositores son vistos paradójicamente como los asesinos declarados de la Música Clásica tradicional. Sin embargo, son también los culpables de su resurrección y vigencia. Este corpus de obras inmortales se reconoce como patrimonio de la sensibilidad humana, trascendiendo las anécdotas biográficas para alcanzar un placer estético profundo.