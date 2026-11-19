El Gobierno de CABA impone un seguro de responsabilidad civil de 150M para que bares y restaurantes operen con mesas en vereda, derogando normas de 2022.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha establecido una nueva regulación estricta que obliga a los bares y restaurantes a contratar un seguro de responsabilidad civil con una suma asegurada mínima de 150 millones de pesos para poder instalar mesas y sillas en la vía pública. Esta decisión oficial, emanada de la Subsecretaría de Gestión del Ordenamiento Urbano, busca compatibilizar la actividad gastronómica con la seguridad, la accesibilidad y el cuidado del mobiliario urbano.

Marco normativo y vigencia de permisos

La autoridad porteña ha derogado el régimen de permisos gastronómicos que regía desde 2022 y ha aprobado nuevas reglas generales y de equipamiento para veredas, calzadas y otros espacios públicos. La autorización para operar con decks o mesas en la acera tendrá una vigencia de cuatro años contados desde la notificación oficial, lo que implica una gestión administrativa continua para los comercios.

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Los establecimientos que deseen continuar operando en la vía pública una vez vencido dicho plazo deberán iniciar un nuevo trámite administrativo con 30 días de anticipación. Si el permiso vence y el local no cuenta con una nueva autorización, el titular dispone de 30 días corridos para retirar las instalaciones y restituir la vereda a sus condiciones originales.

Requisitos del seguro y responsabilidades

El esquema regulatorio establece que la eficacia del permiso está condicionada a la contratación de la póliza, donde el gobierno porteño debe figurar como coasegurado. La cobertura es extensa e incluye lesiones o muerte de terceros, daños vinculados con la instalación, así como riesgos de incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escapes de gas durante el uso, mantenimiento o desmontaje.

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La norma exige una cláusula de no repetición contra la Ciudad y obliga al comercio a mantener la cobertura vigente durante todo el período autorizado. La falta de contratación, la suspensión o el vencimiento de la póliza, así como la omisión de acreditar la cobertura cuando se solicita, pueden dar lugar a la revocación inmediata del permiso.

Reglas de espacio y distancias mínimas

El equipamiento para la atención en la vía pública solo se permite en veredas con un ancho superior a dos metros y medio, medidos desde la línea de edificación. La normativa prescribe que debe quedar un paso peatonal libre de un metro y medio en veredas de hasta cuatro metros, mientras que en las más anchas este corredor debe ser de dos metros.

El área gastronómica debe mantenerse dentro de los límites del frente del establecimiento, y para extenderla sobre el frente lindero se requiere la autorización expresa del propietario correspondiente. Se preserva el arbolado existente y deben quedar libres las ochavas. Además, se fijan distancias mínimas de tres metros respecto de paradas de transporte y accesos al subte, y de 10 metros frente a iglesias, hospitales y bancos.

Procedimiento administrativo y sanciones

La solicitud se presenta mediante la plataforma Trámites a Distancia, donde el titular debe adjuntar la constancia de habilitación comercial y firmar una declaración jurada de conocimiento de las reglas. La Gerencia Operativa de Permisos de Usos del Espacio Público tiene 10 días hábiles para verificar los requisitos; la solicitud incompleta puede ser archivada si no se responde en el plazo fijado.

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Entre las causales de revocación del permiso figuran ocupar más superficie de la autorizada, instalar equipos sin permiso previo, ceder la autorización sin aval o perder la habilitación comercial cuando esta sea exigible. El titular queda a cargo de la limpieza, el mantenimiento y la seguridad del área, incluyendo la vegetación que incorpore.