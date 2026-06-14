Barco sueña con volver a Independiente pero la negociación con Spartak Moscú se complica

El extremo argentino, de 27 años, manifestó su deseo de regresar al Rojo para estar cerca de su hija. Aunque mostró señales claras de su intención, las dos ofertas de Independiente fueron rechazadas por el Spartak Moscú, que no acepta ni el préstamo ni el monto ofrecido. Mientras el club ruso valora alto al jugador campeón de la Copa de Rusia, Independiente busca alternativas y同时 enfrenta pagos de deudas y la planificación de refuerzos para el equipo.

El talentoso futbolista argentino, actualmente en las filas del Spartak Moscú , ha expresado abiertamente su deseo de regresar al fútbol argentino para estar cerca de su hija Abigail.

Con 27 años y de vacaciones en Buenos Aires, el extremo declaró su intención de jugar en Independiente, club donde debutó en Primera bajo la dirección de Gabriel Milito. Sus acciones, como entrenarse con ropa del club en un gimnasio y visitar el predio de Villa Domínico hace diez días, confirmaron sus palabras.

Sin embargo, para que este regreso se concrete, Independiente debe negociar con el club ruso. La primera oferta del Rojo fue un préstamo con un cargo de 500.000 dólares y una condición del jugador: extender su contrato, que vence el 1 de julio de 2025, a cambio de jugar un año en Argentina. Los rusos rechazaron esta opción ya que no están dispuestos a cederlo a préstamo.

Ante esto, Independiente envió una segunda propuesta: 1.500.000 dólares por el 50% de su pase, pero el monto fue considerado insuficiente por el Spartak, que pagó 16.000.000 de euros por él en julio de 2024. Barco ha disputado 73 partidos, anotado 22 goles y dado 18 asistencias en casi dos años, y recientemente se consagró campeón de la Copa de Rusia, por lo que su actualidad es buena.

Aunque Independiente no descarta enviar una nueva oferta, la diferencia entre lo que exigen los rusos y lo ofrecido es considerable, por lo que su regreso parece difícil por ahora. Mientras tanto, el club aborda otras necesidades financieras y deportivas. El entrenador Gustavo Quinteros solicita refuerzos: uno o dos defensores centrales, un mediocampista mixto y un delantero.

Para ello, Independiente ha comenzado a saldar deudas, como la segunda cuota de 500.000 dólares del pase de Leonardo Godoy a Athletico Paranaense, y el pago reciente de 1.500.000 dólares a Fernando Gaibor para cancelar una deuda histórica. Además, se decide el futuro de jugadores como Marcone, que rescindirá su contrato. La situación económica del club sigue siendo un factor determinante en las gestiones





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