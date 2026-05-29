Barcelona lanza oferta millonaria por Julián Álvarez y el Atlético evalúa la propuesta

El FC Barcelona ha presentado una oferta de 120 millones de euros al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, buscando reforzar su ataque. El jugador argentino presiona para salir, mientras el club colchonero pide 150 millones. La negociación podría cerrarse antes del Mundial, marcando el primer gran fichaje del verano.

El FC Barcelona ha dado un paso firme en el mercado de pases europeo al presentar una oferta millonaria al Atlético de Madrid por el delantero argentino Julián Álvarez .

La propuesta, enviada este viernes, asciende a 120 millones de euros sin variables ni jugadores involucrados, una cifra que el club catalán considera suficiente para cerrar la operación. Aunque el Atlético pretende 150 millones, la presión del jugador por salir y las conversaciones avanzadas hacen pensar que este podría ser el primer gran movimiento del verano, antes incluso del Mundial.

El conjunto colchonero, que valora a Álvarez como una pieza clave, se enfrenta a una disyuntiva: retener a su estrella o aceptar una oferta que difícilmente se repetirá. El club azulgrana, bajo la dirección de Hansi Flick, acaba de conquistar La Liga por segundo año consecutivo, pero busca reforzar su ataque para mantener la hegemonía nacional y aspirar a la Champions League.

La llegada de Julián Álvarez, quien acumula 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos esta temporada, sería el complemento ideal para un ataque que ya cuenta con figuras de talla mundial. El delantero argentino, que perdió la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes sistemas tácticos, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para Flick. La negociación, sin embargo, no será sencilla.

El Atlético de Madrid, que pagó 75 millones de euros por Álvarez al Manchester City, no quiere desprenderse de su goleador a menos que se cumplan sus exigencias económicas. Pero la voluntad del jugador es un factor determinante: fuentes cercanas al entorno del futbolista aseguran que ve con buenos ojos unirse al proyecto de Barcelona, donde podría compartir vestuario con compatriotas como Javier Mascherano o Lionel Messi, aunque estos últimos ya no están en el club.

La afición culé espera con ansias la confirmación del fichaje, que podría anunciarse en los próximos días. El impacto de esta posible transferencia va más allá de lo deportivo. En el plano financiero, Barcelona demuestra que, pese a sus problemas económicos, sigue siendo un gigante capaz de movilizar cifras millonarias. Para el Atlético, perder a Álvarez significaría reestructurar su ataque y buscar alternativas en un mercado cada vez más inflado.

Mientras tanto, los rumores no cesan: se habla de un posible trueque con jugadores, aunque la oferta actual es en efectivo puro. La directiva colchonera evalúa la propuesta, pero el tiempo corre. Lo que está claro es que el futuro de Julián Álvarez marcará el rumbo de ambos clubes en la próxima temporada. La temporada de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid ha sido sobresaliente.

Con 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos, se ha consolidado como uno de los delanteros más letales de La Liga. Su capacidad para moverse entre líneas, su olfato de gol y su entrega en el campo lo han convertido en un ídolo para la afición rojiblanca.

Sin embargo, el deseo de dar el salto a un club de mayor proyección internacional podría pesar más. Si la operación se concreta, Barcelona sumaría a un jugador de 24 años con margen de mejora, pero también perdería una oportunidad de oro para reforzar otras posiciones. El desenlace de esta novela de verano se espera con expectación en todo el mundo del fútbol





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