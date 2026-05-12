Barcelona Denia Sus Acciones Contra El Real Madrid

El club Barcelona emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en las que acusaba injustamente a El Barsa y buscaba futuras elecciones en el Real Madrid. El club negó enérgicamente los puntos concretos de las acusaciones y advirtió de que cuplaba estudiar detenidamente sus manifestaciones y acusaciones.

El club Barcelona emitió un comunicado tras las declaraciones del presidente del Real Madrid en las que acusaba injustamente a El Barsa y deseaba futuras elecciones en el Real Madrid .

El comunicado negó enérgicamente los puntos concretos de las acusaciones y advirtió de que cuplaba estudiar detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. El club no especificó los puntos concretos que están siendo revisados ni adelantó posibles medidas, pero dejó abierta la puerta a futuras acciones dependiendo del dictamen interno de sus asesores legales





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