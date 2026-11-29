El defensa Barboza aclaró que no buscó controversia antes de que Palmeiras venciera a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores.

El defensa del Palmeiras, Barboza, ha salido al paso de las críticas tras la final de la Copa Libertadores al reconocer que expresó públicamente su deseo de que su equipo venciera al Estudiantes, un rival con el que mantiene amistad personal. El jugador asegura que su intención nunca fue generar controversia ni menospreciar al adversario argentino.

Aclaraciones sobre deseos y rivalidad

Barboza confirmó que su declaración fue simplemente una expresión de su deseo personal. El futbolista de 31 años enfatizó que no subestima nunca a un rival, especialmente cuando se trata del Estudiantes. Mencionó que incluso habló con algunos jugadores del equipo contrario, explicando que su acción fue solo verbal y no una provocación intencionada.

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Doble éxito continental histórico

Este triunfo representa la segunda Copa Libertadores conquistada por el defensa en su carrera profesional. Su primera victoria en esta competición se dio con el Botafogo, específicamente en el año 2024 en el estadio Monumental. Ahora, ha logrado un nuevo hito con el Palmeiras, consolidando su estatus en el fútbol brasileño de alto nivel.

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Celebración y emociones de Leila Pereira

La celebración posterior al partido incluyó momentos memorables, como el baile de Leila Pereira junto a los jugadores del Palmeiras. Este acto refuerza la cercanía entre la afición y el plantel victorioso, marcando un precedente en la forma de celebrar el título ante el Estudiantes. La pasión de los hinchas fue palpable en el festejo final.

Impacto deportivo y reconocimiento futuro

Barboza destacó que volver a hacer historia con otro club brasileño es una experiencia increíble. Trabajó de manera intensa para estar en este momento, reconociendo la suerte de pertenecer a grandes equipos. Su mensaje final resalta la gratitud por el cumplimiento del sueño del club y la alegría de haber evitado cualquier malentendido público.