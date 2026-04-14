Bank of America reactiva el interés en la deuda argentina: ¿Es el momento de invertir?

El Bank of America recomienda invertir en bonos argentinos, apostando por un "círculo virtuoso" y un escenario global favorable. El informe destaca el potencial de compresión de spreads y la importancia de la estabilidad y el acceso al financiamiento.

El Bank of America (BofA) vuelve a situar a Argentina en el centro de atención de los inversores internacionales. En su último análisis sobre mercados emergentes , el banco recomienda la reinserción en bonos soberanos con vencimiento en 2035 y mantiene una postura 'overweight' en deuda externa, fundamentada en la creencia de que Argentina aún tiene espacio para reducir los spreads si se alinean ciertos factores clave.

La estrategia se basa en la tesis del 'círculo virtuoso', que, según esta perspectiva, podría reactivarse. Esto implica una dinámica en la que la mejora de los fundamentos económicos, principalmente la acumulación de reservas, el progreso en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la habilitación de un mayor acceso al financiamiento, 'lo que a su vez retroalimente la disminución del riesgo país'. Sin embargo, el banco no acepta esta narrativa sin reservas. La continuidad de este proceso depende en gran medida del entorno global. 'En un escenario de distensión geopolítica, particularmente en Medio Oriente, Argentina podría atraer flujos hacia activos de riesgo y lograr una reducción más agresiva de los rendimientos', señala el documento.

BofA identifica tres catalizadores concretos que podrían impulsar el alza de la deuda argentina: La resiliencia de los bonos argentinos, incluso en periodos de aversión al riesgo, aunque con limitaciones para superar ciertos niveles de rendimiento. En particular, señala que la curva no logra consolidar descensos sostenidos por debajo del 10.5%, lo que sugiere que el mercado todavía exige una prima de riesgo elevada debido a la incertidumbre. Además, los precios actuales se mantienen por debajo de los máximos recientes alcanzados a principios de 2026, lo que refuerza la idea de que el potencial alcista no se ha agotado, pero tampoco está garantizado.

Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, explicó a El Cronista que la compresión de los spreads soberanos hacia la zona de los 530 puntos básicos es resultado de una combinación de factores que fortalecen el marco actual. Destacó la acumulación de reservas por parte del BCRA y una estabilidad cambiaria que llevó al tipo de cambio oficial a mínimos desde octubre pasado. De cara al futuro, señaló que la posibilidad de que los spreads continúen su compresión depende de condiciones que ya están en curso. 'Por un lado, el ingreso de la cosecha gruesa durante el segundo trimestre, junto con un impacto positivo en los precios de la energía y los alimentos, sectores donde Argentina es exportador neto, debería acelerar la liquidación de divisas. Por otro, factores externos y legales, como una posible desescalada geopolítica y un resultado favorable en el caso YPF, contribuyen a reducir la incertidumbre y permiten una mejor diferenciación frente a otros mercados emergentes', afirmó Ritondale.

En este contexto, el estratega también destacó la reapertura de la ventana de financiamiento externo en el segundo trimestre como un factor clave, en línea con BofA. 'El acceso al mercado internacional sería fundamental para facilitar un cambio de política monetaria más estructural, enfocado en profundizar la remonetización de la economía', aseguró. De esta manera, bajo un escenario de disciplina fiscal continuada y acumulación de reservas, el experto vislumbra espacio para que los rendimientos soberanos continúen normalizándose, con el tramo largo como el de mayor valor relativo en términos de riesgo-retorno.

En cuanto a la estrategia, Ritondale mantiene una preferencia clara por la parte larga de la curva. En particular, destaca el Global 2041 (GD41) como su principal apuesta. 'Los bonos de mayor duración concentran actualmente los spreads más altos y, por lo tanto, el mayor potencial de compresión si se consolida el proceso de normalización', concluyó.

Más allá del caso argentino, el informe de BofA se enmarca en una visión más amplia sobre mercados emergentes. Después de un periodo de cautela marcado por el conflicto en Medio Oriente, el banco considera que los mercados emergentes vuelven a ofrecer oportunidades, especialmente en términos de tasas, aunque advierte que el camino será volátil. La dinámica del petróleo y su impacto en la inflación global se perfilan como uno de los principales factores condicionantes. Incluso en un escenario de distensión, el banco pronostica precios del crudo en torno a los 90 dólares durante el año, lo que implica presiones persistentes sobre los costos y la política monetaria.

En este contexto, la estrategia se orienta hacia posiciones selectivas, enfocadas en mercados donde los fundamentos puedan sostener los flujos más allá de la volatilidad externa. Dentro de este universo, el banco posiciona a Argentina como un caso particular. La define como 'un activo de alto beta, que tiende a amplificar tanto las mejoras como los impactos globales'. El banco reconoce que los precios de los commodities, especialmente la energía y los minerales, juegan a favor y mejoran la perspectiva externa y el potencial de generación de divisas por parte del país.





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Bonos Deuda Bank Of America Mercados Emergentes Inversiones Economía Finanzas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bank of America cerrará todas sus sucursales en mayo y no se podrá realizar ninguna de estas operaciones en todo el paísEl sistema financiero de Estados Unidos se prepara para una pausa total que impactará a millones de usuarios.

Read more »

Encuentran la octava maravilla del mundo: se ubica en América del Sur y es el orgullo de todo el continenteUn notable naturalista de nacionalidad alemana destacó la espléndida belleza de los paisajes en esta región.

Read more »

Jorge Wetzel, cirujano plástico: “La armonización facial no es un retoque, es un acto médico”El crecimiento de estos tratamientos también encendió alertas dentro del ámbito de la medicina. Sin evaluación previa, los resultados pueden ser artificiales e incluso peligrosos.

Read more »

La agroindustria entra en una nueva etapa: por qué el almacenaje flexible ya no es opcionalEmpresas del agro enfrentan un nuevo escenario donde la flexibilidad en el almacenaje define la competitividad y la eficiencia.

Read more »

Salud mental: modificar la ley no es vulnerar derechos, es garantizarlosLa salud mental en la Argentina viene transitando desde hace varios lustros un camino de buenas intenciones pero de malos resultados, situaciones dolorosas debidas a las complicaciones de la práctica clínica y algunos hechos trágicos que fueron y son muy mediáticos. La Ley 26.

Read more »

América Latina en la carrera global por los minerales críticos: Una oportunidad estratégicaLa región latinoamericana se perfila como un actor clave en la nueva carrera global por los minerales críticos, esenciales para la electrificación, la inteligencia artificial y la industria militar. Un foro económico en Washington DC, durante la Asamblea del FMI y el Banco Mundial, analizó el papel crucial de la región, destacando sus recursos, potencial y los desafíos a superar, como los cuellos de botella en el procesamiento.

Read more »