Bandada sobrevuela basura en predio sospechoso de brote de hantavirus en Ushuaia

Una banda sobrevuela toneladas de basura en un terreno que parece infinito desde el camino público que lo bordea. La mirada internacional ha apuntado al predio como el posible lugar de origen del brote de hantavirus en el MV Hondius.

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Es la señal inequívoca en el cielo para llegar al relleno sanitario en las afueras de la ciudad y al que, en los últimos días, la mirada internacional apuntó –aún sin evidencia– como el lugar de origen del brote de hantavirus en el MV Hondius . A pesar de las críticas sobre el impacto ambiental del desborde a cielo abierto en ese predio, los locales rechazan de plano la versión de que el primer pasajero que enfermó en el buque contrajo el virus durante un avistaje de aves en las inmediaciones





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