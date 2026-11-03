Bancos y comercios ofrecen hasta 30 cuotas sin interés en CyberWeek 2024

Entidades como Banco Nación, Provincia y BBVA lanzan promociones de financiación extendida y reintegros en tecnología, electrodomésticos y viajes hasta noviembre 4.

Las principales entidades financieras argentinas activaron promociones agresivas durante la semana de ofertas de fin de año, destacando la posibilidad de acceder a hasta 30 cuotas sin interés en una amplia variedad de categorías de productos. Este conjunto de incentivos abarca sectores clave como tecnología, electrodomésticos, indumentaria, muebles y artículos para el hogar, buscando estimular el consumo antes del cierre del ciclo fiscal.

Ofertas destacadas de bancos provinciales y porteños

El Banco Provincia y el Banco Ciudad lideran las propuestas de financiación a largo plazo al ofrecer 24 cuotas sin interés para sus clientes. En el caso del Banco Provincia, esta promoción es válida desde el 2 hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive y requiere que el usuario cuente con una tarjeta de crédito de la entidad y una cuenta activa en Provincia Compras. Abarca categorías como electrodomésticos, tecnología, moda, deportes, salud, belleza y jugueterías, permitiendo adelantar las compras navideñas o renovar equipamiento.

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El Banco Ciudad, por su parte, lanzó una campaña con hasta 24 cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard en una selección específica de comercios. Los clientes pueden aprovechar este beneficio en tiendas participantes como Samsung, On City, Casa del Audio, Personal, Frávega, Prestigio y Almundo. La oferta está vigente entre el 2 y el 9 de noviembre y cubre rubros de turismo, movilidad sustentable, hogar y decoración, proporcionando alternativas concretas para la adquisición de bienes duraderos.

Banco Nación amplía alcance con plazos extendidos

Banco Nación se posiciona con una de las opciones de financiación más extensas del mercado al permitir hasta 30 cuotas sin interés en determinados productos seleccionados. Esta propuesta se concentra principalmente en su plataforma de comercio electrónico, BNA+, donde los clientes pueden encontrar tecnología, electrodomésticos, herramientas, artículos para automotores y mascotas con un descuento adicional del 25% en miles de artículos.

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Además de la financiación general, el banco ofrece condiciones especiales para productos de eficiencia energética, permitiendo pagar en 30 cuotas sin interés. Para quienes planean vacaciones, BNA Viajes facilita hasta 12 cuotas sin interés en vuelos, hoteles y paquetes turísticos, sumando cupones de descuento para alojamientos específicos. Fuera de sus plataformas propias, Banco Nación otorga hasta 18 cuotas sin interés en comercios de comercio electrónico adheridos mediante tarjetas Visa y Mastercard, con detalles consultables en la sección Semana Nación.

Incentivos por reintegros de ICBC y BBVA

ICBC estructura su participación en la CyberWeek mediante ICBC Mall, donde ofrece hasta 40% de descuento en categorías seleccionadas y hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard a través de la billetera MODO. Complementando esto, el banco otorga un 30% de reintegro del 2 al 8 de noviembre, con un tope de $50.000 por transacción y un máximo de cinco reintegros por cliente. El beneficio exige pagar con MODO, tener una tarjeta de crédito ICBC y una caja de ahorro activa vinculada, excluyendo turismo y tarjetas de regalo.

Por su lado, BBVA activa una promoción especial en Stock Center del 2 al 4 de noviembre, ofreciendo un 30% de reintegro con un tope de $50.000 por usuario. Para recibir este incentivo, es necesario pagar con una tarjeta de crédito Mastercard BBVA desde la aplicación mediante QR MODO y tener una caja de ahorro vinculada. La financiación para estas compras se estructura en hasta seis cuotas sin interés, elevándose a nueve cuotas para consumos superiores a $250.000, cerrando así un abanico de opciones competitivas para el consumidor argentino.