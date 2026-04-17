Bancos Respiran con el Corredor de Tasas, Pero la Baja de Intereses Tarda

El sector bancario celebra las nuevas medidas del Banco Central que buscan estabilizar el mercado, pero advierte que la reducción de las tasas de interés dependerá de la mejora en los índices de morosidad, que siguen elevados, especialmente en el sector extra bancario.

El Banco Central ha anunciado medidas que han sido recibidas con un notable alivio por el sector bancario. La reducción de los encajes, que son las reservas que los bancos deben mantener, junto con el establecimiento de un 'corredor de tasas' para la gestión de la liquidez interbancaria, han generado expectativas positivas. Los banqueros consideran que estas acciones contribuirán a disminuir la volatilidad en el mercado y, a su vez, favorecerán el acceso al crédito.

Sin embargo, la perspectiva de una baja sustancial en las tasas de interés aún se vislumbra lejana, proyectándose varios meses hasta que los índices de morosidad regresen a niveles considerados normales. El esquema del 'corredor de tasas' implica que el Banco Central se compromete a absorber el exceso de liquidez de las entidades financieras al final de cada jornada a una tasa del 20%, mientras que, a la inversa, prestará fondos a aquellos bancos que necesiten liquidez a una tasa del 25%. Este mecanismo tiene como objetivo principal acotar las fluctuaciones bruscas en las tasas de interés de corto plazo, proporcionando un marco más predecible para las operaciones.

El mercado financiero, como es habitual, se ha dividido ante estas medidas. Si bien existe un consenso general sobre la positividad de las acciones implementadas, las interpretaciones divergen significativamente. Los partidarios del gobierno interpretan estas medidas como una adaptación necesaria a un nuevo escenario político. En contraste, los críticos argumentan que el gobierno está reconociendo implícitamente errores cometidos en meses recientes.

Las críticas más contundentes se centran en la desmantelación del esquema de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs). Según los detractores, la eliminación de este instrumento de referencia para el mercado ha desencadenado una volatilidad extrema en las tasas interbancarias y en las de financiamiento de muy corto plazo para las empresas. El gobierno, por su parte, ha atribuido esta volatilidad a motivos políticos, señalando un desplome abrupto en la demanda de pesos por parte de la población, lo que habría llevado a una fuga hacia el dólar en un contexto de lo que denominan un 'ataque desestabilizador' perpetrado por la oposición mediante la aprobación de leyes sin respaldo fiscal.

La cuestión del llamado 'riesgo kuka' ha sido objeto de debate. Los críticos de la gestión gubernamental sostienen que este factor tuvo una influencia marginal y que la turbulencia financiera se debió a una serie de medidas desafortunadas. Entre estas, se destaca la elevación de los encajes al 53%, agravada por la imposición de un mínimo diario para su mantenimiento, en contraste con el esquema mensual previo. Esta situación disparó las tasas, repercutiendo directamente en el costo del crédito para el sector productivo, que experimentó una paralización virtual en el tercer trimestre del año pasado.

Un informe de la gestora de fondos Mega QM ilustra la magnitud de esta volatilidad. Compara el primer trimestre del año pasado, con una dispersión de la tasa de interés del 2,5%, con el período pre-electoral, donde dicha dispersión alcanzó el 25,5%. El reporte subraya que, incluso después del proceso electoral y con menor presión sobre el tipo de cambio, la volatilidad de la tasa de interés no solo persistió, sino que se aceleró. Se observa que casi tres de cada diez días registraron movimientos superiores al 25% del nivel de la tasa de interés.

La consecuencia directa de esta volatilidad ha sido el ensanchamiento del spread, la diferencia entre las tasas activas (que cobran los bancos por prestar) y pasivas (que pagan por los depósitos). Los bancos, ante un mayor riesgo, se ven obligados a mantener un nivel de cobertura más alto.

Más allá de las disputas políticas, el foco se traslada ahora a la proyección de las tasas de interés. El rol más activo asumido por el Banco Central al reabrir la ventanilla de asistencia de liquidez es considerado por el sistema financiero como una medida de suma importancia, dado que la volatilidad es vista como el principal perjuicio para el mercado. Este reclamo de mayor previsibilidad ha sido una demanda recurrente del sector. Un reporte de Fundación Mediterránea advierte que la incertidumbre resultante no solo dificulta la toma de decisiones estratégicas, sino que también altera la operatividad financiera, forzando una cautela que acorta los plazos de las decisiones financieras, generando efectos disfuncionales en el sistema.

La previsibilidad aumentada es una consecuencia positiva. Sin embargo, esto no se traduce automáticamente en una baja inmediata de las tasas activas. La respuesta del sector es contundente: la reducción será paulatina. Un ejecutivo de uno de los tres mayores bancos privados señaló que las tasas no bajarán a la mitad de golpe, sino de manera gradual. La principal razón es que los niveles actuales de morosidad representan una pérdida significativa para las entidades bancarias.

Según datos del Banco Central, la morosidad en el segmento de préstamos a familias dentro del sistema bancario alcanzó el 11%. No obstante, esta cifra es inferior a la observada en el sector extra bancario, que incluye las billeteras electrónicas, donde la morosidad se disparó hasta un 28%. Los analistas venían observando con preocupación cómo el aumento de la mora llevaba a los bancos a incrementar las tasas activas, buscando compensar las pérdidas derivadas de los impagos a través de un mayor costo para los deudores cumplidores, lo que penaliza a los buenos pagadores





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