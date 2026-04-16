Bancos Reestructuran Deudas para Mitigar Morosidad y Preservar Cartera

Ante un aumento histórico de la morosidad crediticia, las entidades bancarias implementan estrategias de refinanciación, condonando intereses punitorios y compensatorios, y extendiendo plazos para ayudar a clientes con dificultades de pago y contener el deterioro de sus carteras.

La situación de morosidad en el sistema bancario experimentó un marcado deterioro a partir del año pasado, impulsada por un drástico aumento en las tasas de interés de los plazos fijos mayoristas, que escalaron del 30% al 60%. Esta coyuntura obligó a las entidades financieras a elevar sus tasas activas y, paralelamente, a restringir tanto los plazos como las opciones de renovación de los préstamos, ante la incertidumbre sobre futuras alzas.

En este contexto, aquellos clientes que cayeron en mora durante este período se encontraron con tasas de interés extraordinariamente altas, muchas de las cuales resultaron imposibles de afrontar. Sin embargo, con la reciente disminución de las tasas de interés, los bancos están ahora reevaluando activamente sus carteras de clientes morosos. La estrategia principal consiste en entablar negociaciones para condonar parcial o totalmente los intereses, tanto punitorios como compensatorios, y ofrecer plazos de pago más flexibles y extensos. El objetivo es facilitar la regularización de las deudas y permitir a los clientes retornar a una situación financiera normal. Esta renegociación se realiza de manera individualizada, considerando la capacidad de pago de cada cliente y su voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos. En los últimos meses, se ha observado una tendencia creciente entre diversas instituciones bancarias a ofrecer planes de refinanciación a aquellos clientes que enfrentan dificultades para mantener al día el pago de sus créditos, especialmente en lo que respecta a tarjetas de crédito y préstamos personales. La lógica detrás de esta iniciativa es clara y pragmática: en lugar de permitir que la deuda caiga en mora, se busca reestructurarla mediante la reducción de las cuotas mensuales. De esta manera, se facilita que el cliente pueda continuar efectuando los pagos de forma regular. Esta estrategia se ve favorecida significativamente por la reciente baja en las tasas de interés del sistema. Las tasas de los plazos fijos han disminuido alrededor de 500 puntos básicos en el último período, situándose actualmente en torno al 20% anual. Esta relajación proporciona a los bancos un margen considerablemente mayor para ofrecer refinanciaciones a tasas más ventajosas en comparación con las aplicadas a los créditos originados el año pasado. En algunos casos, las tasas de refinanciación pueden experimentar reducciones de entre 300 y 600 puntos básicos, o bien mantenerse estables, pero con plazos de pago extendidos, lo que resulta en una disminución sustancial de la cuota mensual a pagar. Desde la perspectiva de las entidades bancarias, el principal objetivo de estas operaciones de refinanciación es frenar el deterioro de la calidad de su cartera crediticia. Cuando un préstamo incurre en mora, los bancos se ven obligados a constituir provisiones contables para cubrir las pérdidas potenciales, lo cual impacta directamente en sus resultados financieros. Si la refinanciación tiene éxito y el cliente retoma el pago de forma regular, el crédito puede ser reclasificado a una categoría de menor riesgo, lo que reduce la necesidad de provisionar capital. En la práctica, esto libera recursos que de otro modo quedarían inmovilizados, permitiendo a la entidad financiera continuar canalizando financiamiento hacia la economía. Por ello, la refinanciación se ha convertido en una herramienta fundamental para los bancos, aunque su adopción aún es limitada en plataformas como las billeteras virtuales. La intención es sostener el nivel de pago de los clientes en un escenario donde el crédito ha experimentado un crecimiento considerable durante el último año, pero los ingresos de los hogares y empresas aún no han logrado equipararse. Datos del último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) corroboran la importancia de esta situación, revelando que la irregularidad total de la cartera crediticia del sistema financiero alcanzó el 6,1%, el nivel más alto desde 2004, excluyendo el dato atípico de febrero de 2020 (pandemia). Los créditos personales (13,2%) y las tarjetas de crédito (10,1%) presentan los índices de morosidad más elevados, situándose en niveles no observados previamente en la serie mensual desde 2010. En el segmento de familias, la irregularidad llega al 10,6%, la cifra mensual más alta registrada, mientras que en el sector empresarial es del 2,8%. Las provisiones constituidas por los bancos a enero ascendían a aproximadamente 7,78 billones de pesos, un incremento del 216,5% respecto a los 2,15 billones de enero de 2025. Este aumento tiene un impacto directo en el activo neto de las entidades, ya que reduce el valor contable de los créditos. Los cargos por incobrabilidad, por su parte, suman 1,42 billones de pesos





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