Bancos extranjeros garantizan u$s 3000 millones para Argentina, con pagos del Banco Mundial y el BID, en un mecanismo que habilita al Gobierno a tomar préstamos con bancos comerciales internacionales y fondos de inversión bajo el paraguas crediticio del BID.

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas cerrar el financiamiento por u$s 3000 millones aproximadamente, fondos que canalizarán bancos extranjeros pero cuyos pagos estarán garantizados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Hoy precisamente el directorio de la primera entidad tratará y aprobará la garantía a la Argentina y mañana será el turno del BID. A estos organismos, se sumarán la CAF y la agencia del Banco Mundial encargada de brindar garantías, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Esta operación se gestó cuando Luis Caputo viajó a Washington a mediados de abril.

En el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial,, los que apuntaban directamente a despejar el vencimiento de julio por el pago de amortizaciones e intereses de los bonares y los globales. El jueves 16 de ese mes, Caputo se sentó con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el organismo difundió un comunicado que sorprendió





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