Banco Supervielle y Aerolíneas Argentinas firman alianza para acumular millas en cada consumo

Los clientes de Supervielle que poseen tarjetas asociadas al programa Identité pueden acumular millas Aerolíneas Plus al realizar compras con sus tarjetas de crédito. Esta alianza estratégica facilita a los usuarios canjear millas por pasajes aéreos y accesorios turísticos, sumándose a una amplia gama de beneficios para sus viajes.

Banco Supervielle y Aerolíneas Argentinas anunciaron un acuerdo estratégico que permite a los clientes del banco acumular millas del programa Aerolíneas Plus mediante sus consumos con tarjetas de crédito .

Gracias a esta alianza, cada compra en dólares realizada con las tarjetas de Supervielle se convierte en 1 milla, de manera automática y sencilla. Los usuarios pueden canjear las millas acumuladas por pasajes aéreos, tanto nacionales como internacionales, ampliando sus posibilidades de viaje. El programa está dirigido principalmente a los segmentos Identité, que incluyen tarjetas Visa Signature, Mastercard Black, Visa Platinum y Mastercard Platinum, garantizando una fácil adhesión a través de la App o el Online Banking del banco.

Supervielle y Aerolíneas Argentinas refuerzan su propuesta de valor, combinando beneficios tangibles con una experiencia enriquecedora para los clientes. La alianza incluye promociones exclusivas, como facilidades de financiación para pasajes, 6 cuotas sin interés durante el mes de mayo y hasta 12 cuotas en determinados períodos. También ofrece ventajas en servicios turísticos y la opción de adquirir pasajes combinando millas y pesos, brindando flexibilidad a los viajeros.

Paco Manriquez, CEO de Banco Supervielle, destacó que esta colaboración refleja el compromiso del banco de ofrecer beneficios financieros que se traduzcan en experiencias concretas.

'Queremos que Supervielle sea un banco atractivo que acompañe a sus clientes en su día a día, brindando rendimientos automáticos en sus cuentas y facilitando oportunidades como sumar viajes mediante sus consumos', explicó. Por su parte, Aerolíneas Argentinas busca consolidar su programa Aerolíneas Plus y expandir su alcance mediante acuerdos que mejoren la experiencia de sus pasajeros.

Esta alianza forma parte de la estrategia de Supervielle de construir un ecosistema de servicios que va más allá de lo financiero, integrando propuestas que abarcan consumo, movilidad y turismo. Además de la acumulación de millas, los clientes Identité ya cuentan con beneficios adicionales como acceso a salones VIP en aeropuertos nacionales y internacionales, seguros de viaje y Fast Pass en Ezeiza para agilizar los controles migratorios, diseñando un servicio diferenciado desde el inicio hasta la finalización del viaje





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