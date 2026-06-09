Banco Provincia superó expectativas con colocación de deuda

El Banco Provincia colocó deuda por casi 100 millones de dólares y obtuvo una tasa del 4,25 por ciento anual, por debajo de la convalidada por bancos. La entidad que preside Juan Cuattromo superó ampliamente las expectativas iniciales de la operación, captando alrededor de 100 millones de dólares, cuando el objetivo era solo 70 millones.

El Banco Provincia colocó deuda por casi 100 millones de dólares y obtuvo una tasa del 4, 25 por ciento anual, por debajo de la convalidada por bancos.

La entidad que preside Juan Cuattromo superó ampliamente las expectativas iniciales de la operación, captando alrededor de 100 millones de dólares, cuando el objetivo era solo 70 millones. La demanda permitió adjudicar el equivalente a casi 100 millones de dólares. En la Clase V, denominada en dólares, se colocaron 31,7 millones de dólares a una tasa fija del 4,25 por ciento anual.

En la Clase VI, denominada en pesos, se adjudicaron 93.650 millones de pesos a una tasa equivalente a TAMAR más 4 por ciento. Ambos instrumentos tienen un plazo de 12 meses. El banco controlado por la provincia de Buenos Aires logró endeudarse más barato que entidades privadas y que el principal banco público nacional.

Consultado por LPO, Cuattromo destacó que se trata de la tercera emisión realizada por la entidad y vinculó el resultado a un proceso de fortalecimiento financiero que comenzó años atrás. Desde 2001 hasta 2019 el Banco se encontraba con déficit de capital y con un ratio de liquidez por fuera de los estándares. A partir de 2019 comenzó un proceso de capitalización, mejoró su ratio de liquidez y eso le otorgó mucha solidez.

El titular de la entidad agregó que el fortalecimiento del banco estuvo acompañado por una estrategia más amplia de la administración bonaerense. La Provincia de Buenos Aires hizo un importante trabajo en la estructuración del mercado de capitales. Todo esto permitió que el Banco alcanzara niveles de solidez que evidentemente fueron premiados por el mercado. El dato adquiere relevancia porque contradice uno de los argumentos más repetidos en algunos informes políticos y financieros de los últimos meses.

Si el mercado realmente estuviera castigando cualquier activo asociado al gobernador bonaerense, sería difícil explicar por qué aceptó prestarle a Banco Provincia a una tasa menor que a varios de sus competidores. Es el resultado de una gestión exitosa del Banco Provincia en un contexto bastante adverso tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde hay mucho ruido en los mercados debido a la política internacional de Donald Trump. La colocación también tiene una lectura política.

Es una señal muy importante porque se disipa la idea del riesgo Kuka. El gobierno provincial demuestra solvencia tanto técnica como política. Tanto el Banco como la Provincia, durante la gestión de Axel Kicillof, siempre han cumplido sus compromisos. Por eso es lógico que el mercado convalide ambas gestiones.

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Banco Provincia Deuda Tasa 4 25 Por Ciento Juan Cuattromo

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