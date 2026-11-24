Conoce el calendario de promociones de noviembre con hasta 30% de descuento en Carrefour, Coto y más. Detalles de requisitos y montos mínimos.

Banco Provincia ha anunciado la implementación de un programa de incentivos financieros a través de su billetera digital, conocida técnicamente como Cuenta DNI. Esta iniciativa permite a los usuarios acceder a descuentos significativos en cadenas de supermercados líderes del mercado nacional. Los beneficios pueden alcanzar hasta un 30% de rebaja sobre el total de la compra, lo que representa una oportunidad concreta para reducir el costo de vida.

Detalles de descuentos en cadenas

El cronograma oficial, publicado por el medio MDZ el 29 de octubre, establece condiciones específicas para cada establecimiento participante. Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope máximo, aunque exige una compra mínima de $15.000. Por su parte, La Anónima aplica un 10% de beneficio con un límite de $5.000 por persona. Estas condiciones varían según la estrategia comercial de cada minorista.

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Entre las opciones más atractivas destaca Coto, que otorga un 30% de descuento sin límite de gasto. ChangoMás también participa activamente en la campaña, brindando un 20% de beneficio sin límite ni compra mínima requerida. Ambas cadenas mencionadas, Coto y ChangoMás, exigen que los pagos se realicen exclusivamente mediante la tecnología NFC.

Requisitos técnicos para el uso

La tecnología NFC permite abonar el ticket de compra acercando el dispositivo celular a la terminal de pago sin necesidad de contacto físico. Este método de pago requiere que la aplicación esté actualizada y que el teléfono móvil cuente con la funcionalidad habilitada. Los usuarios deben verificar que su dispositivo sea compatible antes de dirigirse al supermercado para evitar inconvenientes en la caja.

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Es fundamental comprender que estas promociones no están restringidas exclusivamente a jubilados. Aunque Banco Provincia ha gestionado trámites administrativos relacionados con la Ley 24463 y el pago inmediato de retroactivos para pensionados de ANSES, el programa de descuentos en supermercados está abierto a cualquier usuario de la app. No es necesario tener estatus de jubilado para acceder a los bonos.

Actualizaciones del calendario de noviembre

El calendario actualizado de Cuenta DNI para noviembre incorpora estas ofertas como parte de la estrategia de fidelización del banco provincial. Los comercios habilitados tienen sus propios medios de pago autorizados dentro del ecosistema digital. Cada cadena puede tener condiciones particulares que deben ser consultadas en sus propios canales oficiales.

Los ciudadanos pueden utilizar esta herramienta para adquirir alimentos, productos de limpieza y otros artículos de primera necesidad con un ahorro considerable. La gestión de formularios como el P.S 6.236 por parte del gobierno provincial demuestra un esfuerzo continuo en la modernización de los sistemas de pago y la gestión de beneficios sociales. La integración de estas tecnologías facilita la inclusión financiera de la población.