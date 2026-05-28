Banco Nación lanza plan de refinanciación ante el aumento de la morosidad

El Banco Nación ofrece un kit de soluciones para refinanciar deudas, incluyendo a clientes de otros bancos, con tasas fijas y plazos de hasta 96 meses, en medio de un récord de morosidad que afecta a 6,3 millones de argentinos.

El aumento de la morosidad se ha convertido en un tema central en la agenda económica argentina. A pesar de que el Gobierno había asegurado que la situación se resolvería sola, el Banco Nación , una entidad pública, anunció un plan de refinanciación de deudas para ayudar a los deudores.

Según el último informe del Banco Central, la morosidad subió 0,3 puntos porcentuales en marzo respecto al mes anterior, alcanzando el 11,5% en el caso de las familias. Esto significa que uno de cada seis adultos argentinos, es decir, 6,3 millones de personas, enfrenta problemas de pago. La mora se concentra especialmente en créditos personales y tarjetas de crédito, mientras que en préstamos hipotecarios los atrasos siguen siendo bajos.

El Banco Nación presentó su iniciativa como un kit de soluciones, dirigido tanto a sus propios clientes como a aquellos que tienen deudas con otras entidades financieras o fintech. La idea es atraer a personas endeudadas ofreciendo tasas significativamente más bajas y la posibilidad de consolidar todas sus deudas en un solo banco.

La línea del BNA incluye préstamos con tasa fija del 65% de Tasa Nominal Anual, plazos de hasta 72 meses y un monto máximo de 100 millones de pesos. Además, para clientes con atrasos en tarjetas de crédito de hasta 90 días, se ofrece una refinanciación con plazos de hasta 60 meses y una tasa del 35% TNA. Para quienes tengan atrasos mayores a 90 días, existen alternativas con plazos de hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia.

No obstante, no se contempla a deudores con clasificación 5, que incluye atrasos superiores a los 12 meses. Esta estrategia del Banco Nación busca marcarle la cancha al resto de las entidades, obligándolas a competir para no perder clientes y a ofrecer planes de refinanciación atractivos. Actualmente, la morosidad del banco está por debajo del promedio del sistema: mientras que en el sistema total la mora en personas físicas es del 11%, en el BNA es del 7%.

En el caso de las empresas, el 3% entra en la categoría de morosos. La medida llega en un contexto donde el pico de morosidad se habría dado durante el verano, según el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien afirmó que de ahora en más la tendencia será descendente.

Sin embargo, con 6,3 millones de adultos afectados, la refinanciación del Nación se presenta como un alivio necesario para muchos hogares y pequeñas empresas





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