Banco Nación fortalece su liderazgo en el mercado hipotecario con nuevas líneas y tasas competitivas

La entidad bancaria vuelve a ofrecer herramientas para acceder a la vivienda propia, combinando financiamiento en UVA, tasas competitivas y un proceso digital más ágil. Además, contempla la posibilidad de financiar hasta el 100% de la diferencia entre el valor de compra y el de venta en los casos de cambio de vivienda.

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas volvieron a ganar protagonismo como una de las principales herramientas para acceder a la vivienda propia en la Argentina.

Tras varios años con un mercado prácticamente paralizado, la recomposición del financiamiento y la mayor estabilidad abrieron una nueva ventana para quienes buscaban una alternativa para acceder a la vivienda propia. Uno de los actores centrales del mercado con su propuesta hipotecaria, que combina financiamiento en UVA, tasas competitivas y un proceso digital más ágil.

La entidad ofrece actualmente dos líneas orientadas a distintos perfiles: adquisición, cambio, construcción y ampliación/refacción/terminación, tanto de primera como de segunda vivienda, con las particularidades establecidas según el destino y el perfil del solicitante. Del valor, con un tope de 315.000 UVAs.

Además, en los casos de cambio de vivienda, el banco contempla la posibilidad de financiar hasta el 100% de la diferencia entre el valor de compra y el de venta, lo que facilita la transición entre propiedades. Todo ello se complementa con las tasas más competitivas del mercado y una alta proporción de apoyo financiero. Uno de los principales interrogantes a la hora de analizar un crédito hipotecario es el nivel de ingresos necesarios para acceder.

A diferencia de otros productos financieros, el plazo elegido y la cuota estimada son determinantes en el análisis. El parámetro central es la relación entre la cuota y el ingreso mensual, que no puede superar ciertos límites establecidos por la entidad. La afectación máxima del ingreso es del 25% para la línea +Hogares y del 30% en el caso de +Hogares Sector Público.

Los cotitulares pueden consolidar ingresos junto al titular, mientras que los codeudores, que deben ser familiares directos, también pueden participar, siempre que los ingresos del titular representen al menos el 50% del total afectado. Los créditos hipotecarios del Banco Nación ofrecen plazos que van desde los 10 hasta los 30 años, con la mayoría de los clientes optando por el plazo máximo de 30 años.

Cumplir con determinadas condiciones de antigüedad laboral o previsional, según el perfil, es requisito para acceder a los créditos. El principal objetivo sigue siendo el acceso a la casa propia, y el Banco Nación espera continuar consolidando su liderazgo en el mercado hipotecario durante 2026, profundizando la digitalización y ampliando el acceso al crédito





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