Banco Macro informa canales disponibles en días no laborales por la visita del papa León XIV

Banco Macro detalla los canales digitales y cajeros automáticos para operar en días no laborables durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

Banco Macro informó cuáles serán los canales disponibles para realizar transacciones, pagos, transferencias y extracciones de efectivo durante las jornadas no laborables por la visita del papa León XIV a la Argentina. La entidad recordó a sus clientes las alternativas para seguir operando sin necesidad de acudir a una sucursal.

Según el comunicado de la entidad, los usuarios podrán efectuar consultas, pagos, transferencias y otras gestiones a través de los canales digitales de Banco Macro, además de la red de cajeros automáticos del banco en todo el país y otras opciones para pagar y obtener efectivo en comercios adheridos.

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Canales digitales disponibles en días no laborables

Durante los días no laborables, Banco Macro habilitó App Macro, Banca Internet y MacroChat para que sus clientes consulten saldos, CBU y alias, realicen transferencias y paguen servicios, préstamos y tarjetas de crédito.

Los mismos canales permitirán gestionar productos bancarios como solicitar adelantos de sueldo o préstamos personales, abrir cajas de ahorro, administrar cuentas sueldo y consultar información sobre plazos fijos, seguros y tarjetas de crédito. También estarán disponibles el blanqueo del PIN de la tarjeta de débito, la generación de órdenes para extracciones sin tarjeta, la administración de claves y la presentación de reclamos.

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Además, los clientes podrán consultar beneficios, ahorros y cuotas, acceder a Tienda Macro y localizar cajeros automáticos y sucursales desde los mismos canales digitales de la entidad.

Cajeros automáticos y extracciones sin tarjeta

Banco Macro indicó que, en los días no laborables, la red de cajeros automáticos del banco permitirá retirar dinero en efectivo, consultar saldos y últimos movimientos, obtener constancias de CBU y realizar transferencias.

Desde los cajeros también será posible pagar servicios y tarjetas de crédito, recargar celulares y efectuar extracciones sin tarjeta de débito. Asimismo, los dispositivos permitirán generar y desbloquear claves para el Centro de Atención Telefónica, Banca Internet y App Macro.

Como alternativa al uso de efectivo, la entidad recomendó priorizar los pagos con tarjeta de débito. Los clientes también podrán operar desde App Macro para abonar compras mediante códigos QR en comercios adheridos y acceder a los beneficios disponibles.

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Gestiones previsionales y fondos comunes de inversión

Banco Macro informó que, durante la misma etapa, los clientes podrán consultar las fechas de pago de jubilaciones y pensiones y descargar comprobantes previsionales desde sus canales habilitados.

La entidad también señaló que estarán disponibles las operaciones de suscripción y rescate de determinados Fondos Comunes de Inversión de Macro Fondos, con el fin de que los clientes puedan continuar administrando sus inversiones sin asistir a una sucursal.

Por último, la comunicación del banco incluyó una modalidad que permite retirar hasta $170.000 en efectivo al momento de realizar una compra con tarjeta de débito en comercios habilitados, una opción pensada para quienes necesiten efectivo durante el fin de semana largo.