La caída de la reforma en Diputados deja al Banco Central sin herramienta legal clara para renovar 2500 millones con el BIS, poniendo en riesgo las reservas de oro.

La aprobación de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central quedó estancada en la Cámara de Diputados, lo que genera una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la entidad para gestionar su deuda externa. El titular del instituto emisor, Santiago Bausili, enfrenta la inminente necesidad de renovar un préstamo por 2.500 millones de dólares con el Banco de Pagos Internacionales, también conocido como BIS por sus siglas en inglés.

La falta de quórum en la sesión legislativa impidió que el proyecto progresara, despojando al Gobierno de una herramienta clave para la administración de las reservas nacionales. El oficialismo logró reunir apenas 126 diputados, tres votos por debajo del número necesario para alcanzar el consenso requerido y completar el trámite legislativo que la iniciativa necesitaba desde su retorno del Senado.

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Deuda con el BIS y origen financiero

La urgencia actual de Bausili tiene sus raíces en la intervención del Tesoro de Estados Unidos durante octubre de 2025, cuando Scott Bessent apoyó al gobierno de Javier Milei antes de los comicios. Aquella asistencia extraordinaria, presentada inicialmente como un respaldo de 20.000 millones de dólares, se materializó a través del Fondo de Estabilización Cambiaria mediante la compra de pesos argentinos por un valor de 2.500 millones.

La operación fue de carácter transitorio y Bessent desmanteló la posición antes de finalizar diciembre, recuperando los dólares y obtendo ganancias millonarias para Washington. Para cancelar esta exposición estadounidense, el Banco Central debió recurrir al BIS, instituyendo una estructura de deuda que hoy vuelve a presionar sobre las reservas del país.

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El papel clave de las reservas de oro

El proyecto de ley que quedó trabado incluía una modificación al artículo 33 que habilitaba al Banco Central a utilizar sus reservas, incluyendo los lingotes de oro, como garantía para obtener financiamiento externo. Esta facultad, inexistente en la legislación vigente, habría permitido ampliar las opciones de negociación con el banco de Basilea para garantizar la renovación del crédito.

Sin la aprobación de la reforma, la entidad enfrenta limitaciones legales más estrictas. Aunque el artículo 33 vigente permite utilizar activos como garantía en operaciones propias de banca central, la incertidumbre sobre la aceptación del oro como colateral adicional genera tensión en las negociaciones con el acreedor internacional.

Registros contables y vencimiento de plazos

Los estados contables del Banco Central al cierre de 2025 confirman la existencia de la obligación con el BIS. En la nota 4.14 se registra una facilidad crediticia renovada por doce meses mediante la Resolución 197/25 del directorio, con un capital adeudado de 2.500 millones de dólares y 2,9 millones en intereses devengados.

El documento oficial no especifica las garantías comprometidas, manteniendo bajo estricta confidencialidad los detalles de la operación. Esta omisión cobra relevancia ante la necesidad de renovar la facilidad hacia fin de año, ya que el BIS podría exigir colaterales adicionales que la falta de reforma legislativa dificulta proveer sin afectar la liquidez nacional.