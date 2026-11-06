Banco Central de Paraguay inicia pagos a ahorristas de Ueno Bank

El Banco Central de Paraguay confirma el pago prioritario a depositantes de Ueno Bank con hasta 10.000.000 de guaraníes sin deudas. Detalles del proceso.

El Banco Central de Paraguay ha oficializado el inicio del proceso de reembolso de fondos para los depositantes de Ueno Bank, la entidad de crédito digital cuyo local principal en Asunción fue confiscado el martes 3 de noviembre de 2026. La autoridad monetaria confirmó los requisitos específicos para el primer grupo de beneficiarios, estableciendo un esquema de cancelación gradual de las obligaciones patrimoniales derivadas del proceso de disolución de la entidad.

Criterios para el primer grupo de pagos

En esta primera etapa de desembolsos, la entidad reguladora confirmó que cobrarán de manera prioritaria únicamente aquellos ahorristas que cumplan de forma simultánea con tres requisitos operativos estrictos. Para integrar este primer grupo beneficiado, los usuarios deben registrar depósitos por un monto total de hasta 10.000.000 de guaraníes. Asimismo, se exige no mantener deudas pendientes con Ueno Bank ni con la institución monetaria.

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Desde el organismo monetario aclararon que quienes registren ahorros que no superen el límite de los 10.000.000 de guaraníes y cumplan la condición de no endeudamiento previo recibirán sus fondos sin demora. La transferencia se gestionará de forma directa hacia las cuentas bancarias secundarias habilitadas por los titulares de las cuentas, asegurando un canal seguro y trazable para el retorno del capital.

Situación de depositantes con saldos mayores

Por su parte, los depositantes que no reúnan las tres condiciones fijadas por la autoridad financiera deberán aguardar las siguientes fases del cronograma establecido para la resolución final del caso. El Banco Central de Paraguay precisó que la inclusión de los próximos grupos se comunicará progresivamente conforme avance el procedimiento legal y operativo que gestiona la liquidación de activos y pasivos.

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Hasta el momento, la institución monetaria no estableció un calendario fijo ni fechas exactas para los desembolsos de los ahorristas restantes, aunque remarcó que se respetarán los plazos previstos en la legislación vigente. Esta incertidumbre temporal afecta principalmente a quienes tienen saldos superiores al millón y medio o mantienen relaciones crediticias activas con la entidad intervenida.

Próximos pasos y canales de consulta

Las autoridades del organismo indicaron además que las consultas detalladas sobre los montos finales asignados a cada cliente podrán realizarse una vez que concluya la etapa inicial de acreditaciones. Los canales específicos para dicho trámite serán informados oportunamente por la vía oficial, garantizando que la comunicación sea clara y accesible para todos los afectados por la intervención bancaria.

Este evento marca un hito importante en la historia financiera reciente de Paraguay, ya que Ueno Bank funcionaba como una entidad de crédito digital de cierta relevancia en el mercado local. La gestión cuidadosa del Fondo de Garantía de Depósitos y los recursos del Banco Central será crucial para mantener la confianza del público en el sistema bancario nacional durante este proceso de normalización y cierre de operaciones.