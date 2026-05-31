Banco Central Argentino acumula 10.000 millones de dólares en reservas en cinco meses, superando expectativas

El Banco Central de la República Argentina está a punto de alcanzar la meta anual de 10.000 millones de dólares en compras de reservas en solo cinco meses, un ritmo que supera todas las previsiones. Las compras, especialmente las realizadas en bloque, reflejan un ingreso sostenido de dólares gracias a la liquidación de la cosecha gruesa del agro. Analistas prevén que el tipo de cambio se mantendrá estable en el corto plazo, aunque advierten sobre una posible reversión en la segunda mitad del año por factores estacionales.

El Banco Central de la República Argentina está a punto de alcanzar una marca histórica: acumular 10.000 millones de dólares en compras de reservas en el mercado de cambios en tan solo cinco meses, cumpliendo así una meta que había establecido para todo el año.

Este ritmo de compras supera incluso las previsiones más optimistas tanto del mercado como del propio gobierno, que a principios de año, cuando se puso en marcha el programa de compra de reservas, no imaginaban un desempeño tan sólido. Los analistas coinciden en que la buena dinámica se mantendrá en las próximas semanas, con un tipo de cambio que permanecerá relativamente estable.

La megacompra registrada el jueves, por un monto de 447 millones de dólares, fue la segunda más alta del año, solo superada por los 458 millones anotados en los primeros días de abril. Con las operaciones del viernes, el banco ya ha alcanzado el 97% de su objetivo anual.

Lo notable de la transacción del jueves no fue solo la magnitud, sino que representó aproximadamente el 66% del volumen operado en el mercado oficial de cambios, lo que sugiere que una parte significativa provino de compras en bloque, es decir, liquidaciones grandes pactadas de manera directa y no mediante ofertas en el mercado. Este ritmo de acumulación de reservas es crucial para el mercado bursátil, ya que la recuperación de las reservas internacionales brinda señales sobre la capacidad del país para enfrentar sus compromisos de deuda en dólares.

De hecho, el gobierno había sido presionado por inversores el año pasado para fortalecer las reservas, y ahora no solo ha cumplido con creces esa exigencia, sino que la ha superado ampliamente. Sin embargo, el mercado seguirá observando de cerca la evolución, en un contexto en el que el gobierno aún no decide salir a captar dólares en el mercado internacional para refinanciar la deuda y recurre a métodos alternativos.

Según Rocío Bisang, economista de GMA Capital, la expectativa es que el Banco Central continúe con su política de compras y que el tipo de cambio se mantenga estable en niveles similares a los actuales. Bisang no prevé grandes cambios en el frente cambiario en el corto plazo, por lo que el "veranito" financiero se extendería al menos un mes más.

Destaca que aún queda stock de la cosecha gruesa del agro, lo que sostiene un flujo positivo de dólares en el mercado de cambios. Advierte que la dinámica podría revertirse en la segunda mitad del año por la caída estacional en la oferta, por lo que es razonable que el Central aproveche este momento para acelerar las compras.

Junio continúa siendo un mes clave para las liquidaciones de dólares por parte de los agroexportadores, un período que podría extenderse hasta principios de agosto. De no mediar perturbaciones internas o externas, esto sugiere que la racha cambiaria se prolongará: la oferta de dólares daría margen para que el tipo de cambio se mantenga tranquilo y el banco central sume más reservas.

En la primera mitad del mes la demanda privada de dólares fue relativamente baja, pero en la segunda mitad se observaron varias compras fuertes en bloque. Se presume que esos dólares en bloque provienen de operaciones financieras, aunque no se conoce con precisión su origen.

Santiago López Alfaro, titular de Dracma Investment, prevé que en las próximas semanas el precio del dólar seguirá "planchado" porque "no tiene a dónde ir", en referencia a la banda de flotación que mantiene desde hace varias semanas. Hacia adelante, si el tipo de cambio avanza hacia la zona de 1.500 o incluso acelera hasta 1.600 tras la caída estacional en la oferta del agro, no lo considera dramático e incluso lo ve lógico: en lo que va del año el dólar registra una baja nominal de 3% mientras la inflación acumula un avance de aproximadamente 15%.

El principal riesgo es que, a medida que avance junio, la oferta estacional de los agroexportadores pierda fuerza y aumente algo la demanda por cobertura. En ese caso, el tipo de cambio podría mostrarse más firme, pero dentro de una dinámica controlada. El escenario base para Sailing Inversiones es que el banco central continúe comprando reservas, aunque de manera más selectiva, y el tipo de cambio oficial se mantenga estable.

Para el corto y mediano plazo no se prevé una aceleración significativa del valor de la divisa: mientras siga ingresando dólares y el mercado perciba que el BCRA puede comprarlos sin generar tensiones, el precio debería moverse de manera ordenada.





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Banco Central Reservas Internacionales Compra De Dólares Tipo De Cambio Agroexportadores Cosecha Gruesa Deuda Externa Liquidez En Dólares Política Monetaria Estabilidad Cambiaria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El ejecutivo argentino plantea un nuevo rumbo económico centrado en inversiones estratégicasDurante una exposición en Nueva York, el funcionario argentino destacó la importancia de sectores como energía, minería e inteligencia artificial, diferenciando el actual ciclo económico de procesos anteriores dominados por inversiones de corto plazo. Los debates giraron en torno a la velocidad del ajuste y las formas de implementación del programa, mientras se abordó el desafío de atraer inversiones a largo plazo.

Read more »

Gobierno argentino modifica la Ley de Inocencia Fiscal para atraer dólares del colchónEl gobierno argentío reconoce que el régimen de Inocencia Fiscal no tuvo el resultado esperado y enviará al Congreso cambios por ley para ampliar su alcance y dar más seguridad jurídica a los contribuyentes, con el objetivo de incentivar la exteriorización de fondos no declarados.

Read more »

El embajador argentino visita a los jugadores de la Premier LeagueEl embajador argentino se reunió con los jugadores de la Selección Argentina que juegan en la Premier League de Inglaterra, incluyendo a Lionel Messi, quien será el capitán de la Argentina en el Mundial 2026.

Read more »

Detienen a histórico narcotraficante argentino con 260 kilos de cocaína en Entre RíosCarlos Manuel Fiordelino, considerado uno de los diez narcos más buscados del país hace una década, fue arrestado nuevamente con un cargamento de 260 kilogramos de cocaína. El operativo, realizado por la Policía de Entre Ríos en un control caminero, reveló también el hallazgo de armas, dinero en efectivo y dispositivos móviles. Fiordelino, que gozaba de libertad condicional desde 2025, intentó huir en un vehículo de alta gama pero fue capturado tras una persecución.

Read more »