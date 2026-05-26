Banco amplía presencia física con sucursal sostenible y tecnológica

El banco inaugura una nueva sucursal en Buenos Aires, combinando infraestructura ecológica, tecnología de punta y enfoque en la inclusión financiera para atender a clientes que aún valoran la presencialidad.

El banco ha decidido abrir una nueva sucursal en la ciudad de Buenos Aires, sustituyendo una oficina alquilada con una infraestructura de última generación que integra criterios de eficiencia energética y espacios de atención comercial y autogestión.

Esta apertura representa el mayor plan de obras de la entidad en su historia, con 86 sucursales remodeladas en seis años, y se alinea con la tendencia del sector de combinar canales digitales con presencia física para atender a segmentos de clientes que demandan atención personalizada y presencial. La nueva sede, de 455 metros cuadrados cubiertos, ha sido diseñada con un fuerte enfoque en la sostenibilidad, accesibilidad y tecnología aplicada a la banca.

Entre sus características edilicias destacan la iluminación LED, que reduce el consumo de energía; las carpinterías con doble vidriado hermético (DVH) que mejoran el aislamiento térmico; y los sistemas de protección solar como aleros y parasoles de aluminio que optimizan la luz natural. Además, la instalación incluye paneles fotovoltaicos en la azotea que abastecen parte del consumo eléctrico destinado a iluminación y termotanques mediante intercambio de calor solar, complementados con equipos de climatización de última generación que permiten una reducción significativa del consumo energético.

El presidente del banco ratificó que la presencia presencial sigue siendo una herramienta central para la inclusión financiera, respondiendo a la demanda de clientes que todavía requieren atención personalizada en sucursales. Al mismo tiempo, se busca consolidar una red más inclusiva que acompañe el crecimiento productivo y la vida cotidiana de los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

La estrategia del banco pretende, por tanto, sostener su presencia física en localidades locales mientras el negocio financiero avanza hacia la digitalización, brindando un equilibrio entre la innovación tecnológica y la cercanía territorial. Esta apertura refleja la política de la entidad de combinar el crecimiento de los canales digitales con una estrategia de cercanía territorial.

Se espera que la nueva sucursal sirva como modelo de referencia en cuanto a eficiencia energética se refiere, estableciendo un estándar para futuras reformas y nuevas construcciones del banco en la región y más allá.





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