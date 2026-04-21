Banamex ante el reto de recuperar su lugar en el top diez bancario de América Latina

Banamex cae seis puestos en el ranking de S&P Global Market Intelligence, evidenciando el dominio absoluto de la banca brasileña y la creciente competencia de los nuevos modelos financieros en la región latinoamericana.

El panorama financiero de América Latina ha experimentado una transformación significativa en el presente ejercicio, revelando brechas estructurales que ponen a prueba a las instituciones más emblemáticas de la región. Fernando Chico Pardo enfrenta hoy uno de los desafíos más complejos de su carrera: revertir la tendencia negativa de Banamex para posicionarlo nuevamente entre los diez bancos con mayor volumen de activos en el mercado latinoamericano.

Según el reciente informe de S&P Global Market Intelligence, la institución mexicana ha sufrido un retroceso considerable, descendiendo seis peldaños hasta ubicarse en la posición número 16 de la clasificación regional. Esta caída no solo refleja una reconfiguración interna del sistema bancario en México, sino que también subraya la creciente influencia de entidades financieras provenientes de economías como Chile y Colombia, así como el ascenso meteórico de los neobancos brasileños. El caso de Nubank es paradigmático, ya que ha logrado superar a Banamex al instalarse directamente en el lugar 15 del ranking, consolidando su modelo de negocio disruptivo en el ecosistema financiero. La hegemonía de Brasil dentro del sector bancario latinoamericano es, hoy por hoy, incuestionable. Los datos proporcionados por la agencia de calificación demuestran que, de los 30 bancos más grandes de la región, un total de 20 pertenecen a capital brasileño, dejando una presencia mucho más limitada para las instituciones mexicanas, que apenas alcanzan seis lugares en la lista. Mientras los activos totales de los bancos brasileños incluidos en el ranking suman la astronómica cifra de 2.379 billones de dólares, el conjunto de bancos mexicanos en la misma muestra apenas llega a los 700.14 mil millones de dólares. Esta disparidad pone de manifiesto una divergencia en el dinamismo económico y en la escala de operaciones entre las dos potencias regionales. En el top diez, la presencia mexicana se limita a tres instituciones: BBVA México, que se mantiene en el sexto puesto; Banorte, que retrocedió un lugar para situarse octavo; y Santander México, que ocupa la novena posición. Es evidente que, bajo el liderazgo de figuras como Chico Pardo, el sector bancario de México requiere de una estrategia de capitalización y expansión más agresiva para no seguir perdiendo terreno frente a la ola brasileña y la competencia emergente de los países andinos. El análisis de S&P Global Market Intelligence permite concluir que el sistema financiero mexicano se encuentra en una encrucijada estratégica. Mientras que el dominio brasileño es absoluto, con instituciones como Itaú Unibanco liderando la tabla y capturando la mayor parte del mercado, México parece estancado en un modelo tradicional que ha comenzado a perder relevancia ante la agilidad digital de los nuevos competidores. La caída de Banamex sirve como un síntoma claro de esta falta de dinamismo. Para recuperar el terreno perdido, no basta con ajustes operativos superficiales; se requiere una revisión profunda de los modelos de negocio y una mayor inversión tecnológica que permita a la banca mexicana competir no solo en activos, sino también en eficiencia y penetración de mercado. La presión ejercida por Chile, que reporta activos por 380.58 mil millones de dólares a través de sus bancos en el ranking, y Colombia, con 254.46 mil millones, confirma que el tablero financiero regional es cada vez más competitivo. La pregunta que queda en el aire es si el sistema mexicano tiene la capacidad de resiliencia necesaria para detener esta fuga de posiciones y retomar su papel como uno de los motores financieros dominantes de la región, un objetivo que requerirá cambios estructurales de gran calado durante los próximos años





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