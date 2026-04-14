Banamex Advierte: México en Riesgo de Perder Grado de Inversión Ante Debilidad Fiscal y Presión de Pemex

Banamex alerta sobre los riesgos que enfrenta México para mantener su grado de inversión, destacando la debilidad de las finanzas públicas, la situación de Pemex y las posibles consecuencias económicas en caso de una rebaja en la calificación crediticia. El banco señala la vulnerabilidad del país ante déficits y presiones de gasto, a pesar de mantener la calificación BBB- por Fitch Ratings.

México logra mantener la calificación crediticia en BBB-, según Fitch Ratings ; sin embargo, Banamex advierte que el país está lejos de superar las amenazas que podrían llevar a la pérdida del grado de inversión. El área de Estudios Económicos del banco señala que, aunque el endeudamiento de México como porcentaje del PIB se mantiene relativamente moderado, esto ya no constituye una fortaleza en comparación con otros países con la misma calificación. El país se enfrenta a déficits elevados y a presiones estructurales de gasto que disminuyen el espacio fiscal disponible.

Banamex destaca que, a diferencia de otros países con calificación similar que poseen mayor capacidad recaudatoria o marcos fiscales más sólidos, México se enfrenta a una combinación de bajo crecimiento con ingresos limitados y riesgos contingentes, lo que debilita la dinámica de sostenibilidad de la deuda y lo coloca en una posición más vulnerable dentro de su categoría crediticia. Esta situación eleva la preocupación en un contexto donde el país se encuentra en el último nivel del grado de inversión para Fitch.

La institución bancaria resalta la importancia de la situación de Pemex, que sigue presionando las finanzas públicas. La petrolera, dirigida por Víctor Rodríguez Padilla, recibe recurrentes transferencias gubernamentales para mantenerse a flote. En el año anterior, el Gobierno Federal transfirió MXN $396,000 millones de pesos a la empresa, superando por primera vez en la historia la aportación de la empresa a las finanzas públicas. Pemex aportó MXN $240,000 millones por ingresos petroleros, resultando en una pérdida de MXN $156,000 millones en 2025, debido a la diferencia entre las aportaciones del Estado y las de Pemex. Además, la empresa enfrenta un deterioro operativo sostenido y un alto nivel de deuda, lo cual agrava la situación.

Banamex advierte que cualquier choque adicional podría generar presiones a la baja en la calificación crediticia por parte de Fitch. La debilidad de las finanzas públicas se convierte en un riesgo inmediato más que uno a mediano o largo plazo, con posibles impactos en la calificación soberana. En el caso de que otras agencias calificadoras (S&P y Moody's) también rebajaran la calificación de México, perdiendo eventualmente el grado de inversión, esto tendría consecuencias directas en variables económicas cruciales como el crecimiento, la prima de riesgo, el tipo de cambio y la pendiente de la curva de rendimientos. El análisis de Banamex subraya la urgencia de abordar los desafíos fiscales y la necesidad de una gestión financiera prudente para evitar una posible degradación de la calificación crediticia del país





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